How to Eat Curd in Winter: सर्दियों में दही कैसे खाएं, ताकि सेहत को मिले सिर्फ फायदा- आयुर्वेद के अनुसार

Curd in Winter: सर्दियां आते ही बहुत से घरों में एक चीज सबसे पहले खाने से गायब होती है, वो है दही। घर में अक्सर कहा जाता है कि दही मत खाना, सर्दी हो जाएगी, गला बैठ जाएगा और खांसी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या वाकई दही इतना नुकसान करता है? या हम बस अधूरी जानकारी होने की वजह से उसे गलत मान लेते हैं? आइए आयुर्वेद की मदद से इस सवाल का सही जवाब जानते हैं।