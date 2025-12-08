8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

37 साल का आदमी, कभी सिगरेट-शराब नहीं पी, फिर भी 2 हार्ट स्टेंट पड़े, डॉक्टर ने बताया 25 के बाद कौन से टेस्ट कराएं

Heart Attack Test : हार्ट ब्लॉकेज है या हार्ट अटैक आने वाला है? समय से पहले बता देते हैं ये 9 जांच (Heart attack se bachne ke liye test)। डॉक्टर ने बताया है कि क्यों जरूरी है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Dec 08, 2025

Heart attack se bachne ke liye test, Doctor Recommended Heart Test, Heart attack Test after 25 Age, heart stent patient,

Heart Attack : प्रतीकात्मक फोटो | Photo - Patrika

Doctor Recommended Heart Attack Test : हार्ट अटैक से बचने के लिए हर दिन टहलना, दौड़ना और शराब-सिगरेट जैसी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। डॉ. जुबैर अहमद ने बताया कि बेंगलुरु का एक 37 साल का आदमी हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ता था, जीवन में सिगरेट-शराब जैसी चीजों का सेवन नहीं किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो हेल्दी लाइफ जी रहा था। फिर भी उसको दो हार्ट स्टेंट डालने की नौबत पड़ी। डॉ. जुबैर ने हार्ट अटैक के कुछ अन्य कारण और हार्ट अटैक के बारे में पहले जानने के लिए 9 जरूरी जांच (Heart attack se bachne ke liye test) के बारे में बताया है।

Heart Attack Signs | सीने में दबाव और लेफ्ट हाथ में भारीपन

डॉ. जुबैर ने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाला बेंगलुरु का यह 37 वर्षीय व्यक्ति पिछले महीने लैब आया। उसने बताया कि वो सीने में दबाव और बाएं हाथ में भारीपन महसूस कर रहा है। जिसके बाद एंजियोग्राफी जांच में दो बड़े ब्लॉकेज दिखाई दिए। इसी कारण उसे दो स्टेंट लगाने पड़े।

हार्ट अटैक को लेकर मिथ ना रखें, जांच कराना जरूरी

डॉ. जुबैर ने हेल्दी पर्सन के बारे में जो बात बताई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि अगर आप हेल्दी हैं तो भी आपको हार्ट की दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि बेंगलुरु वाले आदमी के साथ हुआ। क्योंकि, वो व्यक्ति कभी नहीं सोचा होगा कि उसे हार्ट स्टेंट की जरुरत पड़ सकती है। अगर समय पर लक्षणों को देखकर जांच कराई जाए तो शायद इस तरह की मेडिकल स्थिति से खुद को बचाया जा सकता है।

डॉ. जुबैर अहमद की वीडियो देखें-

1- मुख्य कारण- अधिकतर लोग कभी जांच नहीं कराते

डॉ. जुबैर ने बताया कि आनुवंशिक कारण को इग्नोर ना करें। अगर आपके पिता/चाचा को शुरुआती दौर में दिल की समस्या रही है, तो आपका जोखिम 2-3 गुना ज्यादा है, चाहे आप आप फिट, दुबले-पतले और सक्रिय लाइफ क्यों ना जीते हों।

2- उच्च तनाव + बिजी (कॉर्पोरेट) जीवनशैली

डॉ. ने कहा कि तनाव रक्तचाप, सूजन बढ़ाता है और माइक्रो प्लाक बनने का कारण बनता है। इससे हार्ट की बीमारी और हार्ट अटैक के चांसेज बढ़ जाते हैं।

3- सूजन (सीआरपी)

कई "फिट" लोगों में छिपी हुई सूजन होती है। इस कारण धमनियों को तेजी से नुकसान पहुंचता है। इस बात की जानकारी सिर्फ नियमित जांच में सामने आ सकती है।

4- खराब नींद

खराब नींद दिल की बीमारी का कारण बनता है। आधी रात तक स्क्रीन के सामने रहना, 6 घंटे सोना। कम सोने के कारण कोर्टिसोल बढ़ाता है, रक्त गाढ़ा करता है। ये सारी चीजें दिल के लिए सही नहीं।

5- फिटनेस के बारे में भ्रामक धारणा

दौड़ना आपको फिट रखता है। पर इसको गारंटी की तरह ना समझें। यह साफ धमनियों की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, ये मानकर ना बैठें आप हर दिन दौड़ते या टहलते हैं तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती है।

Heart attack se bachne ke liye test | ये जांच हैं जरूरी

डॉ. जुबैर ने अपने इंस्टाग्राम पर सारी बातों को लिखकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अगर अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन बातों को फॉलो करें।

डिस्क्लेमर - उपरोक्त लेख की जानकारी डॉ. जुबैर अहमद ने दी है। ये सिर्फ जागरूक करने के लिए है। "ये सब करने से आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे", इस तरह का दावा पत्रिका डॉट कॉम नहीं करता है।

ये भी पढ़ें

Sudden Death News : पीठ दर्द के लिए मांगी छुट्टी, 10 मिनट में अचानक हुई मौत, जानिए Cardiac Arrest से बचने के उपाय
Patrika Special News
Sudden Death News, Sudden Death In India, Sudden Death Of A Employee, cardiac arrest prevention tips,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

08 Dec 2025 01:54 pm

Hindi News / Health / 37 साल का आदमी, कभी सिगरेट-शराब नहीं पी, फिर भी 2 हार्ट स्टेंट पड़े, डॉक्टर ने बताया 25 के बाद कौन से टेस्ट कराएं

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

सर्दियों में दही का सेवन, क्या करें और क्या बचें, आयुर्वेदिक गाइड

How to Eat Curd in Winter, Winter Curd Benefits, Ayurvedic Tips for Eating Curd,
लाइफस्टाइल

Mind Power Hacks: रोज की ये 5 छोटी आदतें बढ़ाएंगी फोकस और मेमोरी

Mind Power Boost, Brain Boosting Habits,
लाइफस्टाइल

Fitness Coach Tips: 40+ घंटे की जॉब के बावजूद ऐसे रखें खुद को फिट

Fitness Coach Tips, Working Professionals Fitness, Busy Schedule Fitness Hacks,
लाइफस्टाइल

Jaggery Water Benefits: 7 दिन गुड़ का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे!

Jaggery Water Benefits
स्वास्थ्य

Brain younger Study: सिर्फ पेंटिंग और डांस से दिमाग हो जाएगा जवान! स्टडी में प्रूफ, आज ही करें शुरू

Brain younger Study
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.