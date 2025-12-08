37 साल का आदमी, कभी सिगरेट-शराब नहीं पी, फिर भी 2 हार्ट स्टेंट पड़े, डॉक्टर ने बताया 25 के बाद कौन से टेस्ट कराएं

Doctor Recommended Heart Attack Test : हार्ट अटैक से बचने के लिए हर दिन टहलना, दौड़ना और शराब-सिगरेट जैसी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। डॉ. जुबैर अहमद ने बताया कि बेंगलुरु का एक 37 साल का आदमी हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ता था, जीवन में सिगरेट-शराब जैसी चीजों का सेवन नहीं किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो हेल्दी लाइफ जी रहा था। फिर भी उसको दो हार्ट स्टेंट डालने की नौबत पड़ी। डॉ. जुबैर ने हार्ट अटैक के कुछ अन्य कारण और हार्ट अटैक के बारे में पहले जानने के लिए 9 जरूरी जांच (Heart attack se bachne ke liye test) के बारे में बताया है।