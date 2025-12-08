37 साल का आदमी, कभी सिगरेट-शराब नहीं पी, फिर भी 2 हार्ट स्टेंट पड़े, डॉक्टर ने बताया 25 के बाद कौन से टेस्ट कराएं

Heart Attack : प्रतीकात्मक फोटो | Photo - Patrika
Doctor Recommended Heart Attack Test : हार्ट अटैक से बचने के लिए हर दिन टहलना, दौड़ना और शराब-सिगरेट जैसी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। डॉ. जुबैर अहमद ने बताया कि बेंगलुरु का एक 37 साल का आदमी हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ता था, जीवन में सिगरेट-शराब जैसी चीजों का सेवन नहीं किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो हेल्दी लाइफ जी रहा था। फिर भी उसको दो हार्ट स्टेंट डालने की नौबत पड़ी। डॉ. जुबैर ने हार्ट अटैक के कुछ अन्य कारण और हार्ट अटैक के बारे में पहले जानने के लिए 9 जरूरी जांच (Heart attack se bachne ke liye test) के बारे में बताया है।
डॉ. जुबैर ने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाला बेंगलुरु का यह 37 वर्षीय व्यक्ति पिछले महीने लैब आया। उसने बताया कि वो सीने में दबाव और बाएं हाथ में भारीपन महसूस कर रहा है। जिसके बाद एंजियोग्राफी जांच में दो बड़े ब्लॉकेज दिखाई दिए। इसी कारण उसे दो स्टेंट लगाने पड़े।
डॉ. जुबैर ने हेल्दी पर्सन के बारे में जो बात बताई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि अगर आप हेल्दी हैं तो भी आपको हार्ट की दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि बेंगलुरु वाले आदमी के साथ हुआ। क्योंकि, वो व्यक्ति कभी नहीं सोचा होगा कि उसे हार्ट स्टेंट की जरुरत पड़ सकती है। अगर समय पर लक्षणों को देखकर जांच कराई जाए तो शायद इस तरह की मेडिकल स्थिति से खुद को बचाया जा सकता है।
डॉ. जुबैर अहमद की वीडियो देखें-
1- मुख्य कारण- अधिकतर लोग कभी जांच नहीं कराते
डॉ. जुबैर ने बताया कि आनुवंशिक कारण को इग्नोर ना करें। अगर आपके पिता/चाचा को शुरुआती दौर में दिल की समस्या रही है, तो आपका जोखिम 2-3 गुना ज्यादा है, चाहे आप आप फिट, दुबले-पतले और सक्रिय लाइफ क्यों ना जीते हों।
2- उच्च तनाव + बिजी (कॉर्पोरेट) जीवनशैली
डॉ. ने कहा कि तनाव रक्तचाप, सूजन बढ़ाता है और माइक्रो प्लाक बनने का कारण बनता है। इससे हार्ट की बीमारी और हार्ट अटैक के चांसेज बढ़ जाते हैं।
3- सूजन (सीआरपी)
कई "फिट" लोगों में छिपी हुई सूजन होती है। इस कारण धमनियों को तेजी से नुकसान पहुंचता है। इस बात की जानकारी सिर्फ नियमित जांच में सामने आ सकती है।
4- खराब नींद
खराब नींद दिल की बीमारी का कारण बनता है। आधी रात तक स्क्रीन के सामने रहना, 6 घंटे सोना। कम सोने के कारण कोर्टिसोल बढ़ाता है, रक्त गाढ़ा करता है। ये सारी चीजें दिल के लिए सही नहीं।
5- फिटनेस के बारे में भ्रामक धारणा
दौड़ना आपको फिट रखता है। पर इसको गारंटी की तरह ना समझें। यह साफ धमनियों की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, ये मानकर ना बैठें आप हर दिन दौड़ते या टहलते हैं तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती है।
डॉ. जुबैर ने अपने इंस्टाग्राम पर सारी बातों को लिखकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अगर अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन बातों को फॉलो करें।
डिस्क्लेमर - उपरोक्त लेख की जानकारी डॉ. जुबैर अहमद ने दी है। ये सिर्फ जागरूक करने के लिए है। "ये सब करने से आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे", इस तरह का दावा पत्रिका डॉट कॉम नहीं करता है।
