Heart Attack Surprising Symptoms : हार्ट अटैक से बचने वाले डॉक्टर ने बताया, 2 लक्षण बिल्कुल ना करें नजरअंदाज

Heart Attack Surprising Symptoms : इन दिनों हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। कुछ दिन पहले ही चेन्नई के एक युवा कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक आया था जो बच ना पाए। मगर, एक कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक आया और उनकी जान बच गई। उन्होंने अपना अनुभव शेयर कर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। उनके मुताबिक, दो बिल्कुल सरप्राइजिंग लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।