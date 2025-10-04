Heart Attack Surprising Symptoms : हार्ट अटैक से बचने वाले डॉक्टर ने बताया, 2 लक्षण बिल्कुल ना करें नजरअंदाज

Heart Attack Surprising Symptoms | Photo- Grok AI
Heart Attack Surprising Symptoms : इन दिनों हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। कुछ दिन पहले ही चेन्नई के एक युवा कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक आया था जो बच ना पाए। मगर, एक कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक आया और उनकी जान बच गई। उन्होंने अपना अनुभव शेयर कर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। उनके मुताबिक, दो बिल्कुल सरप्राइजिंग लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
डॉ. विलियम विलसन, कार्डियोलॉजिस्ट ने टुडे.कॉम को बताया कि वो कभी स्मोक नहीं किए, ना हाई ब्लड प्रेशर और ना ही हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रही। इसके बाद भी उनको हार्ट अटैक जैसे बुरे अनुभव का सामना करना पड़ा। डॉ. विलियम की कहानी हार्ट अटैक बचाने के काम आ सकती है।
डॉ. विलियम ने बताया कि सबसे पहले उनकी छाती में तेज दर्द हुआ। ये हार्ट अटैक का सबसे कॉमन लक्षण माना जाता है। अक्सर चेस्ट पेन के साथ ही हार्ट अटैक आता है। पर ये इकलौता लक्षण नहीं है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण थे जो नए की तरह लगे।
पीड़ित डॉक्टर के मुताबिक, छाती में दर्द के साथ खूब पसीना बह रहा था। मानो वो पूरी तरह पसीना से तर-बतर हो गए थे। जबकि, ना तो वो एक्सरसाइज किए थे और ना ही गर्मी लग रही थी फिर भी पसीना निकले जा रहा था।
"डॉक्टर को लगा कि अब वो मरने वाले हैं, बस कुछ पल में मर ही जाएंगे। मुझे अचानक से विनाशकारी अहसास (ऐसा लगा सबकुछ खत्म…) हो रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि इस अनुभव को ऐसा ही कहा जा सकता है। इससे अधिक समझा सकते हैं।
स्वतंत्र तंत्रिका प्रणाली ( autonomic nervous system) पर नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे कि वो चाहकर भी अपने पसीने को रोक नहीं पाते। इस दौरान बाथरूम जाने की तीव्र इच्छा होती है। इस तरह का भी अनुभव हार्ट अटैक का होता है।
बता दें, कि एंग्जायटी को भी हार्ट का लक्षण माना जा सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, एंग्जायटी, स्ट्रेस आदि भी दिल को कमजोर करने का काम करते हैं।
