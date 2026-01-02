Skin Disease: इस खतरनाक बीमारी में आता है रंगीन पसीना! अभी जानें क्या होती है Chromhidrosis

Skin Disease: रंगीन पसीना! नाम सुनते ही आप यह सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। पसीना आना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है। आमतौर पर पसीने का कोई रंग नहीं होता है, यह रंगहीन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रंगीन पसीना आता है? जी हां, नीला, काला और हरा पसीना! यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है लेकिन यह पूरी तरह तथ्याधारित है। रंगीन पसीना आना कोई जादुई या काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि यह त्वचा की एक बीमारी है जिसे विज्ञान की भाषा में क्रोमहिड्रोसिस (Chromhidrosis) कहा जाता है। आइए जानते हैं रंगीन पसीना आने वाली यह बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? इससे बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए।