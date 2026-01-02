Migraine in Women: पुरुषों से 3 गुना ज्यादा महिलाओं को क्यों होता है माइग्रेन? वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान!

Migraine in Women: क्या आप जानती हैं कि महिलाओं में माइग्रेन पुरुषों के मुकाबले करीब तीन गुना ज्यादा होता है? हैरानी की बात यह भी है कि लगभग 30% माइग्रेन हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं, खासकर पीरियड्स के आसपास। कई महिलाओं के लिए माइग्रेन सिर्फ सिरदर्द नहीं, बल्कि ऐसा दर्द होता है जो पूरा दिन खराब कर देता है। काम, घर और खुद की जिम्मेदारियों के बीच यह दर्द चुपचाप सहना पड़ता है।