स्वास्थ्य

Hyperthyroidism Hair Loss: महंगे तेल और शैम्पू सब फेल? आपके बालों के झड़ने की असली वजह गर्दन में छिपी है, जिसे आप कर रहे हैं इग्नोर!

Hyperthyroidism Hair Loss: अगर बिना वजह बाल झड़ रहे हैं तो कारण थायरॉयड हो सकता है। जानिए थायरॉयड और हेयर फॉल का कनेक्शन, लक्षण और जरूरी जांच।

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 02, 2026

Hyperthyroidism Hair Loss

Hyperthyroidism Hair Loss (photo- gemini ai)

Hyperthyroidism Hair Loss: अगर आपको तकिए पर, नहाते समय नाली में या कपड़ों पर बाल ज्यादा दिखने लगे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल बालों का झड़ना शहरों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों की बहुत आम परेशानी बन गई है। अक्सर लोग इसका कारण तनाव, खराब खानपान, प्रदूषण या हेयर प्रोडक्ट्स को मान लेते हैं। लेकिन कई बार असली वजह कुछ और ही होती है, और वह है थायरॉयड ग्रंथि

थायरॉयड और बालों का क्या कनेक्शन है?

थायरॉयड हमारे शरीर के हार्मोन को कंट्रोल करता है, जो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और बालों की ग्रोथ तक को प्रभावित करता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे बालों की जड़ें छोटे-छोटे पौधे हैं। इन्हें सही हार्मोन रूपी मिट्टी चाहिए। अगर थायरॉयड हार्मोन कम या ज्यादा हो जाए, तो ये जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं और बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कई लोगों में थायरॉयड की समस्या बिना पता चले ही बालों के झड़ने का बड़ा कारण बन जाती है, खासकर तब जब डाइट, तेल, सीरम या घरेलू नुस्खे सब आजमा लिए जाएं और फिर भी फर्क न पड़े।

रिसर्च क्या कहती है?

2023 में प्रकाशित क्युरियस जर्नल स्टडी के अनुसार, हाइपोथायरॉयड और हाइपरथायरॉयड दोनों ही स्थितियों में बाल झड़ सकते हैं। थायरॉयड बिगड़ने पर बालों की ग्रोथ साइकिल गड़बड़ा जाती है और बाल जल्दी रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जहां से वे झड़ने लगते हैं। एक पुरानी लेकिन अहम स्टडी बताती है कि जब थायरॉयड हार्मोन सही कर दिया जाए, तो बालों का झड़ना काफी हद तक रिवर्स भी हो सकता है।

डॉक्टर क्या कहते हैं?

मुंबई की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. शरीफा चौस के मुताबिक, आज बड़ी संख्या में लोग बाल झड़ने की शिकायत लेकर आते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें थायरॉयड की समस्या है। उनके अनुसार, करीब 10 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनका थायरॉयड बिना जांच के ही बालों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। वहीं डॉ. उपासना गर्ग बताती हैं कि बालों का झड़ना कई बार थायरॉयड की शुरुआती चेतावनी होता है। TSH, Free T3, Free T4 जैसे साधारण ब्लड टेस्ट से इसकी पहचान हो सकती है।

ध्यान रखने वाली बातें

बिना वजह लंबे समय से बाल झड़ रहे हों। साथ में थकान, वजन बढ़ना या घटना, ड्राई स्किन, दिल की धड़कन तेज होना। डाइट और लाइफस्टाइल ठीक होने के बाद भी फर्क न पड़े तो थायरॉयड जांच जरूर कराएं।

Published on:

02 Jan 2026 09:57 am

Hyperthyroidism Hair Loss: महंगे तेल और शैम्पू सब फेल? आपके बालों के झड़ने की असली वजह गर्दन में छिपी है, जिसे आप कर रहे हैं इग्नोर!

