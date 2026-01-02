Hyperthyroidism Hair Loss: महंगे तेल और शैम्पू सब फेल? आपके बालों के झड़ने की असली वजह गर्दन में छिपी है, जिसे आप कर रहे हैं इग्नोर!

थायरॉयड हमारे शरीर के हार्मोन को कंट्रोल करता है, जो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और बालों की ग्रोथ तक को प्रभावित करता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे बालों की जड़ें छोटे-छोटे पौधे हैं। इन्हें सही हार्मोन रूपी मिट्टी चाहिए। अगर थायरॉयड हार्मोन कम या ज्यादा हो जाए, तो ये जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं और बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कई लोगों में थायरॉयड की समस्या बिना पता चले ही बालों के झड़ने का बड़ा कारण बन जाती है, खासकर तब जब डाइट, तेल, सीरम या घरेलू नुस्खे सब आजमा लिए जाएं और फिर भी फर्क न पड़े।