Hair Fall Reasons : क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? ये 5 बीमारियां हो सकती हैं वजह, तुरंत डॉक्टर से मिलें

शरीर में आयरन के कम स्तर के कारण बालों के रोमछिद्रों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। खासकर महिलाओं में इससे खोपड़ी में बाल पतले हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल 2015 में प्रकाशित 'थायरॉयड हार्मोन सिग्नलिंग हेयर फॉलिकल स्टेम सेल फंक्शन को नियंत्रित करता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि स्वस्थ लोगों की तुलना में महिलाओं में बालों के झड़ने के रोगियों में सीरम फेरिटिन का स्तर कम पाया गया। इससे पता चलता है कि आयरन की कमी, खासकर रजोनिवृत्ति से पहले की महिलाओं में बड़ीभूमिका निभाती है।