स्वास्थ्य

Hair Fall Reasons : क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? ये 5 बीमारियां हो सकती हैं वजह, तुरंत डॉक्टर से मिलें

Hair Fall Reasons : बाल झड़ना सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या नहीं, यह थायरॉइड, एनीमिया, पीसीओएस, ल्यूपस और पोषण की कमी जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 22, 2025

Hair Fall Reasons
Hair Fall Reasons : क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? ये 5 बीमारियां हो सकती हैं वजह, तुरंत डॉक्टर से मिलें (फोटो सोर्स : Freepik)

Hair Fall Reasons : बालों का झड़ना एक आम समस्या है जिससे कई लोग अक्सर परेशान रहते हैं चाहे उनकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो। ज्यादातर लोग इसे एक कॉस्मेटिक समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ हद तक बालों का झड़ना ठीक है, लेकिन अगर यह लगातार बना रहता है और असामान्य रूप से ज्यादा होता है तो यह हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। हमारे बाल अक्सर इंटरनल इम्बैलेंस को दिखाने वाली पहली चीजों में से एक होते है।

अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो यह सिर्फ एक समस्या नहीं हो सकती। यह किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

यहां हम कुछ ऐसी छिपी हुई बीमारियों के बारे में बता रहे हैं जिनका पता बालों के झड़ने से चल सकता है। इससे आप सिर्फ लक्षण का इलाज करने के बजाय, उसकी असली वजह जान पाएंगे।

बाल झड़ना सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या नहीं, ये छुपी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है

थायरॉइड विकार (Thyroid Disorders) और बाल झड़ना

हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म दोनों ही बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। Thyroid Dysfunction on Hair Disorders शीर्षक से 2023 में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि, 'हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म और दवा-प्रेरित हाइपरथायरायडिज्म जैसी स्थितियां बड़े रूप से बालों के झड़ने से जुड़ी हुई हैं। हाइपरथायरायडिज्म से पीड़ित लगभग 50% और हाइपोथायरायडिज्म से पीड़ित 33% लोगों में बाल झड़ते हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि थायरॉयड ग्रंथि बालों के विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है। इसलिए थायरॉयड के स्तर में असंतुलन बालों को पतला, भंगुर या अत्यधिक झड़ने का कारण बन सकता है।

आयरन की कमी (Anemia) से बाल झड़ना

शरीर में आयरन के कम स्तर के कारण बालों के रोमछिद्रों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। खासकर महिलाओं में इससे खोपड़ी में बाल पतले हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल 2015 में प्रकाशित 'थायरॉयड हार्मोन सिग्नलिंग हेयर फॉलिकल स्टेम सेल फंक्शन को नियंत्रित करता है। एक अध्ययन से पता चलता है कि स्वस्थ लोगों की तुलना में महिलाओं में बालों के झड़ने के रोगियों में सीरम फेरिटिन का स्तर कम पाया गया। इससे पता चलता है कि आयरन की कमी, खासकर रजोनिवृत्ति से पहले की महिलाओं में बड़ीभूमिका निभाती है।

बालों के पतले होने के साथ-साथ, आयरन की कमी या एनीमिया थकान और पीली त्वचा का कारण भी बन सकता है।

हार्मोनल असंतुलन (PCOS और Menopause)

कभी-कभी, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन - जैसे पीसीओएस या रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोनल परिवर्तन - बालों के झड़ने और बालों के सामान्य विकास को बाधित कर सकते हैं। महिलाओं में एण्ड्रोजन के बढ़े हुए स्तर के कारण बाल पतले हो सकते हैं और चेहरे पर अनचाहे बाल भी आ सकते हैं।

ऑटोइम्यून बीमारियां (Alopecia Areata, Lupus)

जिन लोगों को ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं उनमें कई बार उनका इम्यून सिस्टम गलती से बालों की जड़ों पर हमला कर देता है जिससे बाल झड़ने लगते हैं।

उदाहरण के लिए, ल्यूपस जैसी बीमारी में बाल झड़ने के साथ-साथ थकान, जोड़ों में दर्द या त्वचा की समस्याएं भी हो सकती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक, ल्यूपस और एलोपेसिया एरीटा (एक तरह का बाल झड़ना) दोनों ही ऑटोइम्यून बीमारियां हैं और जिन्हें एलोपेसिया एरीटा है, उन्हें ल्यूपस होने का खतरा बढ़ जाता है।

पोषण की कमी (Nutritional Deficiencies)

मानव बाल केराटिन से बने होते हैं जो एक कठोर प्रोटीन है। प्रत्येक रेशे में तीन परतें होती हैं: क्यूटिकल (बाहरी परत), कॉर्टेक्स (मध्य परत, जो मजबूती और रंग प्रदान करती है), और मेडुला (आंतरिक कोर)। बालों में लिपिड, पानी और सूक्ष्म खनिज भी होते हैं। इसलिए, प्रोटीन, विटामिन डी, बी12, या जिंक की कमी बालों की संरचना को कमजोर कर सकती है। खराब आहार या क्रैश डाइटिंग अक्सर बालों के बेजान होने और अत्यधिक झड़ने में दिखाई देता है।

Hair Fall Reasons : क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? ये 5 बीमारियां हो सकती हैं वजह, तुरंत डॉक्टर से मिलें

