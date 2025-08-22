Air Fryer Health Benefits : क्या सच में सेहतमंद है एयर फ्राई किया खाना? डॉक्टर का चौंकाने वाला खुलासा

Air Fryer Health Benefits : एयर फ्रायर की लोकप्रियता में तेजी से बढ़ रहे है जो हेल्दी तले हुए खाने का वादा करते हैं, लेकिन एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट चेतावनी देते हैं कि कहा कि एयर फ्रायर लाभ उपयोग पर निर्भर करते हैं। एयर फ्राई करने से तेल तो कम हो जाता है लेकिन यह खाने को अपने आप सेहतमंद नहीं बना देता, खासकर प्रोसेस्ड खाने या सूजन पैदा करने वाले तेलों के साथ। सही तेल चुनना, जले हुए खाने और पुराने तेल से बचना, और सुरक्षित एयर फ्रायर लाइनर चुनना गट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है।
एयर फ्रायर रसोई का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। आप कम या बिना तेल के कुरकुरे तले हुए खाने का आनंद ले सकते हैं, एयर फ्रायर अब हर घर की पसंद बन चूका है। कल्पना कीजिए बिना तेल की एक बूंद के सुनहरे फ्रेंच फ्राइज या बिना तेल के पूरी तरह से भुना हुआ चिकन - यह सच होने से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो क्या एयर फ्राई करने से खाना अपने आप सेहतमंद हो जाता है? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी कहते हैं कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस उपकरण का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
लोगों में अक्सर यह गलत धारणा होती है कि एयर फ्राई करने से खाना अपने आप सेहतमंद हो जाता है। लेकिन क्या यह सच है? यह सच है कि एयर फ्राई करने से तेल की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन सिर्फ इससे खाना सेहतमंद नहीं बनता। डॉ. सेठी ने बताया, अगर आप अभी भी अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ्रोजन स्नैक्स या सूजन पैदा करने वाले रिफाइंड सीड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने पेट के लिए कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं।
क्या एयर फ्रायर का इस्तेमाल करते समय आपको तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ज्यादातर लोग एयर फ्रायर में खाना बनाते समय तेल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देते हैं, ताकि वह सेहतमंद रहे। डॉ. सेठी कहते हैं कि यह एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा तेल काफी असरदार होता है। वे कहते हैं, थोड़ा सा एवोकाडो तेल या घी विटामिन A, D, E और K जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। रिफाइंड सीड ऑयल का इस्तेमाल न करें, इनमें ओमेगा-6 की मात्रा ज्यादा होती है और अधिक इस्तेमाल करने पर सूजन बढ़ा सकते हैं।"
आप अपने एयर फ्रायर में कोई भी सब्ज़ी पका सकते हैं लेकिन सभी उत्पाद एक जैसे नहीं होते। उदाहरण के लिए, पत्तेदार सब्ज़ियां और ब्रोकली जैसी क्रूसिफेरस सब्ज़ियां जल्दी जल जाती हैं।
डॉ. सेठी सलाह देते हैं कि खाने को कुरकुरा बनाने के लिए एयर फ्रायर में बस थोड़ा सा तेल और बेकिंग पेपर या सिलिकॉन लाइनर का इस्तेमाल करें, ताकि खाना जले नहीं। अगर खाना जल जाता है, तो इससे शरीर में सूजन हो सकती है।
कुछ लोग एक ही तेल को बार-बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेट के डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि यह सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता है। जब पुराने तेल को तेज आंच पर बार-बार गर्म किया जाता है, तो उसमें खराब फैट (Oxidized Fats) बनने लगते हैं। ये ऐसे हानिकारक पदार्थ बनाते हैं जो आपके लिवर और आंतों को बिल्कुल पसंद नहीं आते और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसलिए, डॉक्टर सलाह देते हैं कि हर बार इस्तेमाल करने के बाद एयर फ्रायर की ट्रे को अच्छे से साफ करें और नया तेल इस्तेमाल करें।
खाना पकाते या भूनते समय एयर फ्रायर लाइनर बहुत काम की चीज साबित हो सकते हैं। ये सच में आपके लिए एक बचाव का काम करते हैं, क्योंकि इनसे खाना टोकरी में चिपकता नहीं और आपको बाद में सफाई की झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या एयर फ्रायर लाइनर सुरक्षित होते हैं?
डॉ. सेठी सलाह देते हैं कि आप ऐसे फ़ूड-ग्रेड सिलिकॉन लाइनर का इस्तेमाल करें जो BPA-मुक्त और FDA-अनुमोदित हों। साथ ही, वे 480°F तक की गर्मी झेल सकें। ये लाइनर दोबारा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनमें माइक्रोप्लास्टिक, PFAS, रंग या कोई ख़तरनाक कोटिंग नहीं होती।
इसके अलावा एक और सुरक्षित विकल्प है छिद्रित चर्मपत्र कागज (parchment paper) जो बिना ब्लीच किया हुआ और बिना मोम या क्लोरीन वाला हो।
यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कुछ एयर फ्रायर में टेफ्लॉन (PTFE)-कोटेड बास्केट होते हैं जो हाई तापमान पर खराब हो सकते हैं। डॉ. सेठी सिरेमिक-कोटेड या स्टेनलेस स्टील के अंदरूनी हिस्से वाले एयर फ्रायर चुनने की सलाह देते हैं। क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। वे बताते हैं, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो एयर फ्रायर पेट के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है।