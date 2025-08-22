Air Fryer Health Benefits : क्या सच में सेहतमंद है एयर फ्राई किया खाना? डॉक्टर का चौंकाने वाला खुलासा

एयर फ्रायर रसोई का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। आप कम या बिना तेल के कुरकुरे तले हुए खाने का आनंद ले सकते हैं, एयर फ्रायर अब हर घर की पसंद बन चूका है। कल्पना कीजिए बिना तेल की एक बूंद के सुनहरे फ्रेंच फ्राइज या बिना तेल के पूरी तरह से भुना हुआ चिकन - यह सच होने से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो क्या एयर फ्राई करने से खाना अपने आप सेहतमंद हो जाता है? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी कहते हैं कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस उपकरण का इस्तेमाल कैसे करते हैं।