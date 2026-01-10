White Rann of Kutch: भारत में यहां बसती है ‘सपनों की दुनिया’! एक बार देख लिया तो वापस आने का मन नहीं करेगा

कच्छ का अनुभव सिर्फ रण तक सीमित नहीं है। अगर आप यहां आए हैं, तो भुज के पास स्थित 'भुजोड़ी' गांव जाना न भूलें। इसे बुनकरों का गांव कहा जाता है, जहां 300 से अधिक कारीगर कपड़ा और हस्तशिल्प बनाने में माहिर हैं। इसके अलावा, 'स्मृति वन' एक ऐसा स्मारक है जिसे यूनेस्को के मशहूर 'प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड' के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो इसे भारत का पहला ऐसा म्यूजियम बनाता है। इतिहास के शौकीनों के लिए हड़प्पा कालीन शहर 'धोलावीरा' और प्रकृति प्रेमियों के लिए मांडवी का समुद्र तट किसी जन्नत से कम नहीं है। समुद्र के बीच से गुजरती 'रोड टू हेवन' पर ड्राइव करना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है।