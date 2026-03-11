Jasprit Bumrah Mother : कौन हैं जसप्रीत बुमराह की मां? जिनको रोहित शर्मा से लेकर कई प्लेयर ने नमन किया

Jasprit Bumrah Mother Daljit Bumrah Struggle Story : भारतीय क्रिकेट टीम के खतरनाक गेंदबाद जसप्रीत बुमराह जिनके बारे में कमेंटेटर कहते हैं- "बूम-बूम… बुमराह… ना ऐसा कोई है, ना था और ना ही आएगा….।" वास्तव में इनकी धारदार तेज गेंदबाजी और विकेट को उखाड़ने वाली यॉर्कर को देखकर ये कहना गलत भी नहीं है। आज दुनिया के लिए बुमराह स्टार बॉलर हैं और टी 20 विश्व कप जीतने (T 20 World Cup Winner 2026) के बाद अपनी सफलता का पूरा श्रेय जसप्रीत बुमराह ने अपनी मां दलजीत बुमराह को दिया है। ऐसा क्यों? इस बात को समझने के लिए आपको जसप्रीत बुमराह की मां की संघर्ष की कहानी पढ़नी होगी।