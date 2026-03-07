जसप्रीत बुमराह का सामना करने से घबरा रहा न्यूजीलैंड का खेमा, ऊपर वाले से मांग रहे ये दुआ

Glenn Phillips on Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह ने पिछले दो मैचों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, जिससे भारत मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में आगे बढ़ रहा है। टीम इंडिया का मुकाबला अब फाइनल में रविवार को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से होने वाला है। कीवी खेमे को सबसे ज्‍यादा डर जसप्रीत बुमराह से है, जिन्‍होंने अहम मौकों पर बड़े विकेट निकाले हैं। न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने मैच से पहले कहा कि वह (बुमराह) भी इंसान हैं। उनका भी बुरा दिन हो सकता है, जैसा कि हम बाकी लोगों का होता है। इसलिए उम्मीद है कि उनके खिलाफ हमारा दिन अच्छा होगा।