IND vs NZ final Pitch Report: भारत-न्यूजीलैंड फाइनल में खूब बरसेंगे चौके-छक्के, अहमदाबाद की पिच को लेकर आया बड़ा अपडेट

IND vs NZ final, Ahmedabad Pitch Report: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 अब आखिरी मोड़ पर पहुंच गया है। खिताबी मुकाबला भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच 8 मार्च रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम पर खेला जाना है। खबर आ रही है कि अहमदाबाद में फाइनल मुंबई में सेमीफाइनल में इस्तेमाल हुई जैसी पिच पर ही खेला जाएगा। सेमीफाइनल से पहले मुंबई की हरी-भरी पिच ने शुरू में लोगों को चौंका दिया था, लेकिन आखिर में रिकॉर्ड 499 रन बने। रविवार को खिताबी मुकाबले में भी पिच से कम टर्न मिलने की उम्मीद है, लेकिन इससे अच्छी पेस और बाउंस मिलेगा। आइये इस मैच से पहले पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।