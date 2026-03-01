नरेंद्र मोदी स्टेडियम को फाइनल वेन्यू चुनना टीम इंडिया पर पड़ेगा भारी? जुड़े हैं दो गहरे घाव

IND vs NZ at Ahmedabad, Narendra Modi Stadium: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। भारत इससे पहले दो बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुका है, जबकि न्यूजीलैंड अपने पहले खिताब के इंतजार में है। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हराया था, जो सेमीफाइनल से पहले इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। अब दोनों टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी।