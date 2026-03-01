6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

फाइनल से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, बदलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11?

टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल से पहले टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, जो खिताबी मुकाबले में टेंशन बढ़ा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 06, 2026

team india

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

IND vs NZ, T20 World Cup 2026 Final: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। भारतीय टीम ने कुल चौथी और लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया है। अब खिताबी मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां उनके सामने वो टीम होगी, जिसे वो आज तक टी20 वर्ल्डकप में नहीं हरा पाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड ने तो भारतीय फैंस की टेंशन बढ़ाई ही है साथ भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फॉर्म सिरदर्द बनी हुई है।

दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज का बुरा हाल

अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में वरुण ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 64 रन खर्च किए थे और उनके खाते में सिर्फ एक विकेट आया था। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में भी वरुण काफी महंगे साबित हुए थे। वरुण ने 4 ओवर में 40 रन दिए थे और सिर्फ एक ही विकेट निकाल सके थे।

सुपर-8 राउंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वरुण की कहानी कुछ ऐसी ही रही थी। प्रोटियाज टीम के बल्लेबाजों ने वरुण के 4 ओवर के स्पेल में 47 रन बनाए थे। वरुण के लिए पिछले कुछ मुकाबले बेहद निराशाजनक रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि वरुण बड़ी टीमों और अहम मुकाबलों में छाप नहीं छोड़ सके हैं।

अभिषेक का फ्लॉप शो जारी

अभिषेक शर्मा के लिए तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 किसी बुरे सपने की तरह रहा है। 7 पारियों में अभिषेक कुल मिलाकर 89 रन ही बना सके हैं। ग्रुप स्टेज में खेले 3 मुकाबलों में अभिषेक का खाता तक नहीं खुल सका था। सुपर-8 राउंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक 15 रन ही बना सके थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक ने 30 गेंदों में 55 रनों की दमदार पारी खेली थी। इस पारी के बाद लगा था कि अभिषेक अपने रंग में लौट आए हैं। हालांकि, वेस्टइंडीज और फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा।

अर्शदीप सिंह भी रहे हैं बेरंग

अर्शदीप सिंह की हालिया फॉर्म भी फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब बन गई है। अर्शदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में अपने 4 ओवर के स्पेल में 51 रन खर्च कर दिए थे। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने बिना कोई विकेट चटकाए 43 रन दिए थे। टीम इंडिया टी20 विश्व कप 2026 में 5 मुख्य गेंदबाजों के साथ खेलती नजर आई है। यही वजह है कि अर्शदीप की खराब फॉर्म भारतीय टीम का गणित बिगाड़ रही है।

अब सवाल ये है कि क्या फाइनल में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करेगी। देखा जाए तो तीनों आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों के लिए ऑप्शन मौजूद हैं। अर्शदीप सिंह की जगह मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा की जगह रिंकू सिंह को शामिल किया जा सकता है लेकिन जिस तरह से सूर्यकुमार यादव की सोच रही है, उसे देखकर लगता नहीं कि फाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव होगा।

ये भी पढ़ें

न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने हराया, तो न सिर्फ ट्रॉफी मिलेगी, बल्कि पलट जाएगा T20 वर्ल्डकप का इतिहास
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती (फोटो-IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 06:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / फाइनल से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, बदलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्ड कप में 12 साल बाद बना खास संयोग, क्या टीम इंडिया बनेगी चैंपियन?

Team iNdia
क्रिकेट

न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने हराया, तो न सिर्फ ट्रॉफी मिलेगी, बल्कि पलट जाएगा T20 वर्ल्डकप का इतिहास

सूर्यकुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती (फोटो-IANS)
क्रिकेट

अहमदाबाद का रिकॉर्ड देख अटक जाएंगी न्यूजीलैंड की सांसें, लेकिन टीम इंडिया को डराते हैं ये आंकड़े

India vs New Zealand T20 World Cup Final 2026 , IND vs NZ Ahmedabad Final Records , Narendra Modi Stadium T20 Stats Hindi , India vs New Zealand Head to Head T20 World Cup , T20 World Cup 2026 Final Date 8 March , India World Cup Final Record in Ahmedabad, ind vs nz t20 world cup final ahmedabad records and history updates
क्रिकेट

3 बार भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ चुका है न्यूजीलैंड, जानें कब-कब लगा झटका

ind vs nz t20 world cup final
क्रिकेट

नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहम्मद आमिर को सरेआम कहा ढोंगी बाबा, गलत भविष्यवाणी पर जमकर सुनाई खरी-खोटी, देखें वीडियो

Navjot Singh Sidhu slams Mohammad Amir , Mohammad Amir prediction India vs England 2026 , Sidhu calls Amir Dhongi Baba video , Sanju Samson 89 vs England highlights , India vs New Zealand Final T20 World Cup , Navjot Singh Sidhu Instagram post on Amir navjot singh sidhu calls mohammad amir dhongi baba after india win
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.