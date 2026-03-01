फाइनल से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, बदलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11?

IND vs NZ, T20 World Cup 2026 Final: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। भारतीय टीम ने कुल चौथी और लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया है। अब खिताबी मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां उनके सामने वो टीम होगी, जिसे वो आज तक टी20 वर्ल्डकप में नहीं हरा पाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड ने तो भारतीय फैंस की टेंशन बढ़ाई ही है साथ भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फॉर्म सिरदर्द बनी हुई है।