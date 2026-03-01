T20 वर्ल्डकप के चैंपियन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, तूफानी गेंदबाज ने बताया कौन बनेगा विश्वविजेता

254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 246 रन ही बना सकी। जैकब बेथेल ने 48 गेंदों में 105 रनों की लाजवाब पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। बेथेल टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। टी20 विश्व कप के इतिहास में टीम इंडिया ने कुल चौथी और लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।