6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अगर जीतना है टीम इंडिया को टी20 वर्ल्डकप का खिताब, इन खामियों को सुधारकर फाइनल में रखना होगा कदम

टीम इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत इस बार सलामी जोड़ी रही है, जो पूरे टूर्नामेंट में अब तक 50 रन की साझेदारी भी नहीं कर पाई है। इस टूर्नामेंट में ईशान किशन और संजू सैमसन की जोड़ी भी ओपनिंग कर चुकी है, जबकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी ओपनिंग कर चुके हैं। इसके अलावा अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी भी आजमाई गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 06, 2026

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India vs New Zealand Final: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर भारतीय टीम आईसीसी इवेंट्स में दो कड़वी हार झेल चुकी है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड भी चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि इन सबको भूला भी दें तो चार बड़ी खामियां टीम इंडिया का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। फाइनल से पहले सूर्या एंड कंपनी को सुधार के साथ मैदान पर उतरना होगा, नहीं तो ट्रॉफी हाथ आते-आते छूट भी सकती है।

सलामी जोड़ी रही है फ्लॉप

टीम इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत इस बार सलामी जोड़ी रही है, जो पूरे टूर्नामेंट में अब तक 50 रन की साझेदारी भी नहीं कर पाई है। इस टूर्नामेंट में ईशान किशन और संजू सैमसन की जोड़ी भी ओपनिंग कर चुकी है, जबकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन भी ओपनिंग कर चुके हैं। इसके अलावा अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी भी आजमाई गई है, लेकिन तीनों ही जोड़ी अब तक 50 रन की साझेदारी करने में नाकाम रही है। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा का फॉर्म भी टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है।

स्पिनर्स बने हैं सिरदर्द

दूसरी बड़ी परेशानी टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रहे हैं। दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने पिछले दो मुकाबलों में 8 ओवर गेंदबाजी की है और 100 से ज्यादा रन खर्च किए हैं। इस दौरान उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तो उन्होंने 4 ओवर में 64 रन लुटा दिए थे। इसके अलावा अक्षर पटेल भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। पार्ट टाइम स्पिनरों को सूर्यकुमार यादव ने अभी तक आजमाया नहीं है, लेकिन अगर फाइनल में वरुण और अक्षर की इसी तरह पिटाई होती है तो सूर्यकुमार को तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा मोर्चे पर लगाना होगा।

बुमराह को नहीं मिल रहा दूसरे झोर से साथ

तेज गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी गेंदबाजों से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। अर्शदीप सिंह अब तक वैसा असर नहीं दिखा पाए हैं, जैसी उम्मीद थी। हालांकि हार्दिक पंड्या ने कुछ अच्छे ओवर डाले हैं। लेकिन बुमराह को दूसरे छोर से जिस तरह का साथ चाहिए, वह अभी तक नहीं मिला है।

मिडल ऑर्डर नहीं कर पाया है कुछ खास

टीम इंडिया की चौथी और सबसे बड़ी कमजोरी इस टूर्नामेंट में मिडिल ऑर्डर का फॉर्म रहा है। सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पंड्या अब तक पूरी तरह भरोसेमंद प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में खिताबी मुकाबले से पहले भारतीय टीम को इन चार कमियों को जरूर सुधारना होगा।

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्ड कप में 12 साल बाद बना खास संयोग, क्या टीम इंडिया बनेगी चैंपियन?
क्रिकेट
Team iNdia

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 10:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अगर जीतना है टीम इंडिया को टी20 वर्ल्डकप का खिताब, इन खामियों को सुधारकर फाइनल में रखना होगा कदम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

नरेंद्र मोदी स्टेडियम को फाइनल वेन्यू चुनना टीम इंडिया पर पड़ेगा भारी? जुड़े हैं दो गहरे घाव

Suryakumar yadav
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के चैंपियन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, तूफानी गेंदबाज ने बताया कौन बनेगा विश्वविजेता

Rohit Sharma
क्रिकेट

फाइनल से पहले टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, बदलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11?

team india
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप में 12 साल बाद बना खास संयोग, क्या टीम इंडिया बनेगी चैंपियन?

Team iNdia
क्रिकेट

न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने हराया, तो न सिर्फ ट्रॉफी मिलेगी, बल्कि पलट जाएगा T20 वर्ल्डकप का इतिहास

सूर्यकुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती (फोटो-IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.