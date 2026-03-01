अगर जीतना है टीम इंडिया को टी20 वर्ल्डकप का खिताब, इन खामियों को सुधारकर फाइनल में रखना होगा कदम

दूसरी बड़ी परेशानी टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रहे हैं। दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने पिछले दो मुकाबलों में 8 ओवर गेंदबाजी की है और 100 से ज्यादा रन खर्च किए हैं। इस दौरान उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तो उन्होंने 4 ओवर में 64 रन लुटा दिए थे। इसके अलावा अक्षर पटेल भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। पार्ट टाइम स्पिनरों को सूर्यकुमार यादव ने अभी तक आजमाया नहीं है, लेकिन अगर फाइनल में वरुण और अक्षर की इसी तरह पिटाई होती है तो सूर्यकुमार को तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा मोर्चे पर लगाना होगा।