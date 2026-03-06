6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने हराया, तो न सिर्फ ट्रॉफी मिलेगी, बल्कि पलट जाएगा T20 वर्ल्डकप का इतिहास

IND vs NZ Head To Head in T20 WC: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम उस टीम से भिड़ेगी, जिसे आज तक टी20 वर्ल्डकप में हरा ही नहीं पाई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 06, 2026

सूर्यकुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती (फोटो-IANS)

सूर्यकुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती (फोटो-IANS)

India vs New Zealand Final: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारी है, जबकि न्यूजीलैंड को पहले राउंड में भी हार का सामना करना पड़ा था और सुपर 8 में भी उसे शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उनका एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ था। इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है।

टीम इंडिया की शुरुआत रही शानदार

दूसरी ओर भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही थी। पहले राउंड में चारों मैच जीतकर भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंची, जहां उसे बड़ा झटका लगा और साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हरा दिया। हालांकि भारतीय टीम ने अगले दोनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसके बाद अंतिम चार के मुकाबले में उसने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट कटाया। अब भारतीय टीम खिताबी मुकाबले में उस टीम का सामना करने उतरेगी, जिसे वह आज तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी हरा नहीं पाई है।

भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में तीन बार आमने-सामने हुई हैं और तीनों बार भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले 2007 में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं, जहां न्यूजीलैंड ने 10 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया था। इसके बाद 2016 में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 47 रन से हराया था। वहीं 2021 में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर टीम इंडिया का सफर पहले ही राउंड से समाप्त कर दिया था।

इतिहास बदलने का मौका

ऐसे में जब 8 मार्च को भारतीय टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेगी, तो उसकी नजर सिर्फ जीत पर ही नहीं होगी, बल्कि इतिहास रचने और इतिहास बदलने पर भी होगी। क्योंकि अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराती है तो वह न सिर्फ T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी, बल्कि इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सिलसिला भी तोड़ देगी।

ये भी पढ़ें

3 बार भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ चुका है न्यूजीलैंड, जानें कब-कब लगा झटका
क्रिकेट
ind vs nz t20 world cup final

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

06 Mar 2026 04:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने हराया, तो न सिर्फ ट्रॉफी मिलेगी, बल्कि पलट जाएगा T20 वर्ल्डकप का इतिहास

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्ड कप में 12 साल बाद बना खास संयोग, क्या टीम इंडिया बनेगी चैंपियन?

Team iNdia
क्रिकेट

अहमदाबाद का रिकॉर्ड देख अटक जाएंगी न्यूजीलैंड की सांसें, लेकिन टीम इंडिया को डराते हैं ये आंकड़े

India vs New Zealand T20 World Cup Final 2026 , IND vs NZ Ahmedabad Final Records , Narendra Modi Stadium T20 Stats Hindi , India vs New Zealand Head to Head T20 World Cup , T20 World Cup 2026 Final Date 8 March , India World Cup Final Record in Ahmedabad, ind vs nz t20 world cup final ahmedabad records and history updates
क्रिकेट

3 बार भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ चुका है न्यूजीलैंड, जानें कब-कब लगा झटका

ind vs nz t20 world cup final
क्रिकेट

नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहम्मद आमिर को सरेआम कहा ढोंगी बाबा, गलत भविष्यवाणी पर जमकर सुनाई खरी-खोटी, देखें वीडियो

Navjot Singh Sidhu slams Mohammad Amir , Mohammad Amir prediction India vs England 2026 , Sidhu calls Amir Dhongi Baba video , Sanju Samson 89 vs England highlights , India vs New Zealand Final T20 World Cup , Navjot Singh Sidhu Instagram post on Amir navjot singh sidhu calls mohammad amir dhongi baba after india win
क्रिकेट

IND vs NZ: अगर बारिश से रद्द हुआ टी20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल तो भारत या न्यूजीलैंड कौन बनेगा चैम्पियन? समझें ICC का नियम

IND vs NZ T20
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.