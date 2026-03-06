न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने हराया, तो न सिर्फ ट्रॉफी मिलेगी, बल्कि पलट जाएगा T20 वर्ल्डकप का इतिहास

दूसरी ओर भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही थी। पहले राउंड में चारों मैच जीतकर भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंची, जहां उसे बड़ा झटका लगा और साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हरा दिया। हालांकि भारतीय टीम ने अगले दोनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसके बाद अंतिम चार के मुकाबले में उसने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट कटाया। अब भारतीय टीम खिताबी मुकाबले में उस टीम का सामना करने उतरेगी, जिसे वह आज तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी हरा नहीं पाई है।