3 बार भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ चुका है न्यूजीलैंड, जानें कब-कब लगा झटका

हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड से बदला भी लिया। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में अगर भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराती है, तो वह तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लेगी। इस मुकाबले को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स और जियोस्टार पर देखा जा सकता है। साथ ही डीडी स्पोर्ट्स पर भी इस मैच का सीधा प्रसारण उपलब्ध होगा।