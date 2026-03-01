सैमसन ने मार-मार कर अंग्रेजों की उधेड़ी बखियां, लेकिन 1 रन से रह गए दूर, नहीं तो टूट जाता कोहली का रिकॉर्ड

10वें ओवर में ईशान किशन 39 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी ओर संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए नॉकआउट मैचों में संयुक्त रूप से सबसे बड़ी पारी खेल डाली। वह 42 गेंद में 89 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले विराट कोहली ने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन बनाए थे। हालांकि विराट कोहली नाबाद रहे थे। संजू सैमसन ने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली।