पैट कमिंस की तरह सैम करन ने टीम इंडिया को दी खुली चुनौती, पूरे स्टेडियम को साइलेंट करने की कही बात

उन्होंने आगे कहा, "एक यंग क्रिकेटर के तौर पर भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का यहां सेमीफाइनल खेलना एक सपना होता है। यहां के विकेट आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छे होते हैं और मैदान छोटा है, इसलिए मुझे हाई-स्कोरिंग मैच देखने की उम्मीद है। आपको बता दें कि साल 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी पैट कमिंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख फैंस को शांत करने की बात कही थी और उनकी वह बात सच भी हुई थी। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम हार गई थी। हालांकि, 2025 में जब वूमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया था, तब साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम को शांत करने की बात कही थी। हालांकि ऐसा हो नहीं सका और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीत लिया था।