इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत की सबसे बड़ी कमजोरी आई सामने, इसे नहीं सुधारा तो बाहर होना तय

Team India biggest weakness: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अब तक ज्‍यादातर चीजें सही की हैं। लेकिन, एक एरिया ऐसा भी है, जिसने भारतीय फैंस को टेंशन में डाल दिया है। वह है फील्डिंग। वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करते हुए बताया है कि फील्ड में भारत का गिरता हुआ स्‍तर नहीं सुधरा तो नॉकआउट मैच में एक गंभीर समस्या बन सकता है।