इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत की सबसे बड़ी कमजोरी आई सामने, इसे नहीं सुधारा तो बाहर होना तय

Team India biggest weakness: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अब तक ज्यादातर चीजें सही की हैं। लेकिन, एक एरिया ऐसा भी है, जिसने भारतीय फैंस को टेंशन में डाल दिया है। वह है फील्डिंग। वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करते हुए बताया है कि फील्ड में भारत का गिरता हुआ स्तर नहीं सुधरा तो नॉकआउट मैच में एक गंभीर समस्या बन सकता है।
बता दें कि भारत ने टूर्नामेंट में अब तक 13 कैच छोड़े हैं। इससे उनकी कैचिंग एफिशिएंसी 72.7 परसेंट तक गिर गई है, जो सुपर-8 स्टेज तक पहुंचने वाली टीमों में सबसे खराब है। यहां तक कि पाकिस्तान, जिसकी अक्सर फील्डिंग के लिए आलोचना होती है, उसका तक सक्सेस रेट 83.3 प्रतिशत था। पटेल का मानना है कि यह कुछ समय से एक मुद्दा रहा है और सिर्फ एक मैच में नहीं देखा गया है।
पटेल ने जियोहॉटस्टार पर बातचीत में कहा कि मुझे चिंता फील्डिंग की है, न कि सिर्फ जिस तरह से इंडिया ने ईडन गार्डन्स में मैच में फील्डिंग की। यह लगभग डेढ़ साल से हो रहा है। हम काफी कैच छोड़ रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर टीम इंडिया निश्चित रूप से काम करना चाहेगी।
टी20 क्रिकेट में एक कैच छूटने से पूरा गेम बदल सकता है। भारत ने इस टूर्नामेंट के दौरान एक से ज्यादा बार ऐसा अनुभव किया है। अकेले पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-स्टेज मुकाबले में इंडियन फील्डर्स ने चार कैच छोड़े। इंडिया फिर भी वह मैच जीतने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसी गलतियां सेमीफाइनल में महंगी पड़ सकती हैं। ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भारत के 190 से ज्यादा के टोटल का पीछा करने के बावजूद फील्डिंग अच्छी नहीं थी।
पार्थिव पटेल ने कहा कि दुर्भाग्य से भारत के लिए लाइनअप में ज्यादा अच्छे फील्डर नहीं हैं। आपको हमेशा बुमराह, अर्शदीप और चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को हॉटस्पॉट से दूर रखना होगा। फिर ईशान किशन हैं, जो कीपर हैं। शिवम दुबे, जो बड़े खिलाड़ी हैं, एक सेफ कैचर हैं, लेकिन उनमें फुर्ती की कमी है। हालांकि, सबसे बड़ा सरप्राइज़ अभिषेक शर्मा हैं, जिन्हें उतने कैच नहीं छोड़ने चाहिए, जितने उन्होंने छोड़े हैं।
इंग्लैंड- 87.2%
न्यूजीलैंड- 83.9%
साउथ अफ्रीका- 81.1%
भारत- 72.7%
