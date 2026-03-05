5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत की सबसे बड़ी कमजोरी आई सामने, इसे नहीं सुधारा तो बाहर होना तय

Team India biggest weakness: इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हुई है। अगर इसे नहीं सुधारा गया तो टीम इंडिया का टूर्नामेंट से बाहर होना तय है। पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने भी इसे लेकर चेताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 05, 2026

Team India biggest weakness

भारतीय टी20 टीम। (फोटो सोर्स : IANS)

Team India biggest weakness: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने अब तक ज्‍यादातर चीजें सही की हैं। लेकिन, एक एरिया ऐसा भी है, जिसने भारतीय फैंस को टेंशन में डाल दिया है। वह है फील्डिंग। वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करते हुए बताया है कि फील्ड में भारत का गिरता हुआ स्‍तर नहीं सुधरा तो नॉकआउट मैच में एक गंभीर समस्या बन सकता है।

पाकिस्तान से भी घटिया फील्डिंग

बता दें कि भारत ने टूर्नामेंट में अब तक 13 कैच छोड़े हैं। इससे उनकी कैचिंग एफिशिएंसी 72.7 परसेंट तक गिर गई है, जो सुपर-8 स्टेज तक पहुंचने वाली टीमों में सबसे खराब है। यहां तक ​​कि पाकिस्तान, जिसकी अक्सर फील्डिंग के लिए आलोचना होती है, उसका तक सक्सेस रेट 83.3 प्रतिशत था। पटेल का मानना ​​है कि यह कुछ समय से एक मुद्दा रहा है और सिर्फ एक मैच में नहीं देखा गया है।

पटेल ने जियोहॉटस्‍टार पर बातचीत में कहा कि मुझे चिंता फील्डिंग की है, न कि सिर्फ जिस तरह से इंडिया ने ईडन गार्डन्स में मैच में फील्डिंग की। यह लगभग डेढ़ साल से हो रहा है। हम काफी कैच छोड़ रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर टीम इंडिया निश्चित रूप से काम करना चाहेगी।

पाकिस्तान के खिलाफ छोड़े थे चार कैच

टी20 क्रिकेट में एक कैच छूटने से पूरा गेम बदल सकता है। भारत ने इस टूर्नामेंट के दौरान एक से ज्‍यादा बार ऐसा अनुभव किया है। अकेले पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-स्टेज मुकाबले में इंडियन फील्डर्स ने चार कैच छोड़े। इंडिया फिर भी वह मैच जीतने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसी गलतियां सेमीफाइनल में महंगी पड़ सकती हैं। ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भारत के 190 से ज्‍यादा के टोटल का पीछा करने के बावजूद फील्डिंग अच्‍छी नहीं थी।

इन प्‍लेयर्स को हॉटस्पॉट से रखें दूर

पार्थिव पटेल ने कहा कि दुर्भाग्य से भारत के लिए लाइनअप में ज्‍यादा अच्छे फील्डर नहीं हैं। आपको हमेशा बुमराह, अर्शदीप और चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को हॉटस्पॉट से दूर रखना होगा। फिर ईशान किशन हैं, जो कीपर हैं। शिवम दुबे, जो बड़े खिलाड़ी हैं, एक सेफ कैचर हैं, लेकिन उनमें फुर्ती की कमी है। हालांकि, सबसे बड़ा सरप्राइज़ अभिषेक शर्मा हैं, जिन्हें उतने कैच नहीं छोड़ने चाहिए, जितने उन्होंने छोड़े हैं।

कैचिंग एफिशिएंसी (सेमीफाइनलिस्ट)

इंग्लैंड- 87.2%

न्यूजीलैंड- 83.9%

साउथ अफ्रीका- 81.1%

भारत- 72.7%

ये भी पढ़ें

वे हमारे लेवल पर नहीं आ सकते… टीम इंडिया पर तीखे हमले करने वाले मोहम्मद आमिर को मोहम्मद कैफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब
क्रिकेट
Mohammad Kaif on Mohammad Amir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

05 Mar 2026 11:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत की सबसे बड़ी कमजोरी आई सामने, इसे नहीं सुधारा तो बाहर होना तय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल के विजेता को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर की बड़ी भविष्यवाणी

Prediction for India vs England
क्रिकेट

IND vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप में जब पहली बार भिड़े थे भारत और इंग्लैंड, हुआ था कुछ ऐसा, दुनिया आज तक नहीं भूल पाई वह मुक़ाबला

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ी की शर्मनाक हरकत, महिला स्टाफ के साथ की बदतमीजी, मैनेजर को मांगनी पड़ी माफी

Pakistan player not play in The Hundred
क्रिकेट

Iran-US Israel War: भारत में फंसी जिम्बाब्वे की टीम स्पेशल रूट से स्वदेश रवाना, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को वापसी का इंतजार

Iran-US Israel War
क्रिकेट

टीम इंडिया पर तीखे हमले करने वाले मोहम्मद आमिर को मोहम्मद कैफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Mohammad Kaif on Mohammad Amir
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.