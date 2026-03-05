भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल के विजेता को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर की बड़ी भविष्यवाणी

Prediction for India vs England: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में आज 5 मार्च को भारत और इंग्‍लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया को खिताब जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ को ऐसा कतई नहीं लगता है। उन्‍होंने भारत बनाम इंग्लैंड मैच को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जो हर भारतीय फैंस को नागंवार गुजरेगी। एक पाकिस्तानी न्यूज शो में बात करते हुए लतीफ ने कहा कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में भारत को हराकर फाइनल में पहुंचेगा और न्यूजीलैंड से भिड़ेगा।