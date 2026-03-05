T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ी की शर्मनाक हरकत, महिला स्टाफ के साथ की बदतमीजी, मैनेजर को मांगनी पड़ी माफी

पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बैकरूम स्टाफ का टूर पर गलत व्यवहार का इतिहास रहा है। युवा बल्लेबाज हैदर अली को पिछले साल मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तान शाहीन के इंग्लैंड दौरे पर एक लड़की के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था। हैदर कोर्ट में पेश हुआ था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया था। पाकिस्तान टीम के मसाजर मलंग अली पर भी कुछ साल पहले मलेशिया दौरे पर एक महिला स्टाफ के साथ गलत व्यवहार करने के लिए रिपोर्ट की गई थी, और उस पर जुर्माना लगाया गया था।