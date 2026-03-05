मैं बस घर जाना चाहता हूं… वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद भारत में फंसी वेस्टइंडीज टीम, डैरेन सैमी ने लगाई मदद की गुहार

Darren Sammy pleads for help: ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध का असर भारत में देखने को मिल रहा है। वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। इस वजह से टी20 वर्ल्‍ड खेलने आई टीमें भारत में फंस गई हैं। वेस्‍टइंडीज की टीम 1 मार्च को टीम इंडिया से हारकर टूर्नामेंट को बाहर हो गई थी, लेकिन अभी तक टीम भारत में ही फंसी हुई है। टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने घर जाने की इच्छा जताते हुए मदद की गुहार लगाई है। सैमी ने एक्‍स अकाउंट से पांच शब्‍दों का एक पोस्‍ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।