मैं बस घर जाना चाहता हूं… वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद भारत में फंसी वेस्टइंडीज टीम, डैरेन सैमी ने लगाई मदद की गुहार

Darren Sammy pleads for help: वेस्‍टइंडीज की टीम का टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का अभियान 1 मार्च को ही भारत से हार के साथ खत्‍म हो गया था, लेकिन अभी तक टीम भारत में ही फंसी हुई है। इसके पीछे की वजह ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध है, जिसके चलते कुछ देशों ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिए हैं। इसी बीच कैरेबियाई टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने घर जाने की इच्छा जताते हुए मदद की गुहार लगाई है।

भारत

image

lokesh verma

Mar 05, 2026

Darren Sammy pleads for help

वेस्‍टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/darensammy88)

Darren Sammy pleads for help: ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध का असर भारत में देखने को मिल रहा है। वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। इस वजह से टी20 वर्ल्‍ड खेलने आई टीमें भारत में फंस गई हैं। वेस्‍टइंडीज की टीम 1 मार्च को टीम इंडिया से हारकर टूर्नामेंट को बाहर हो गई थी, लेकिन अभी तक टीम भारत में ही फंसी हुई है। टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने घर जाने की इच्छा जताते हुए मदद की गुहार लगाई है। सैमी ने एक्‍स अकाउंट से पांच शब्‍दों का एक पोस्‍ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

'मैं बस घर जाना चाहता हूं'

डैरेन सैमी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 'मैं बस घर जाना चाहता हूं'। उनकी इस पोस्‍ट ने वेस्टइंडीज के फैंस का दिल छू लिया है। हेड कोच का मैसेज ऐसे समय में आया, जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद उनकी टीम की भारत से वापसी में देरी हो रही है, जिससे जो रूटीन डिपार्चर होना चाहिए था, वह बेचैनी भरे इंतजार में बदल गया है।

चार दिन से स्‍वदेश लौटने का इंतजार

सैमी का पोस्ट टूर्नामेंट से बाहर होने और यात्रा की अनिश्चितता के बाद एक हताशा भरा रिएक्शन जैसा लग रहा है। वेस्टइंडीज की टीम इंटरनेशनल एयरस्पेस पाबंदियों की वजह से तय समय पर उड़ान नहीं भर सकी है और चार दिन से स्‍वदेश लौटने का इंतजार कर रही है। शायद सैमी को अपने परिवार की याद सता रही है। इसी वजह से उन्‍होंने घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने जारी किया ये बयान

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने एक ऑफिशियल बयान में कन्फर्म किया कि टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद इंटरनेशनल एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों की वजह से सीनियर पुरुष टीम के भारत से जाने में देरी हुई है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि खिलाड़ी, कोच और अधिकारी सुरक्षित हैं और उन्हें भारत में ठहराया जा रहा है, जबकि यात्रा के नए इंतजाम पर काम किया जा रहा है।

इस वजह से हो रही देरी

यह रुकावट खाड़ी क्षेत्र में विवाद से जुड़ी बढ़ती सुरक्षा स्थिति की वजह से हुई। एयरस्पेस बंद होने और मिलिट्री कार्रवाई और वेस्ट एशिया/गल्फ एयर कॉरिडोर में सुरक्षा खतरों से जुड़ी पाबंदियों की वजह से फ्लाइट रूट पर असर पड़ा है, जिससे एयरलाइंस को आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रांज़िट के लिए इस्तेमाल होने वाले रूट पर सर्विस सस्पेंड, रीरूट और देरी करनी पड़ी।

निराशाजनक कैंपेन के अंत

वेस्टइंडीज के लिए इस टाइमिंग ने पहले से ही निराशाजनक कैंपेन के अंत में एक और परत जोड़ दी है। एक मजबूत पुश की उम्मीद के साथ आने के बाद उन्हें न केवल बाहर होने का सामना करना पड़ा, बल्कि इस अनिश्चितता से भी जूझना पड़ा कि वे आखिरकार कब वापस जा पाएंगे, एक ऐसी स्थिति जो लंबे टूर्नामेंट साइकिल के बाद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मानसिक रूप से थका सकती है।

आईसीसी और अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेट कर रहा CWI

क्रिकेट वेस्‍टइंडीज के अपडेट के मुताबिक, प्रायोरिटी सेफ ट्रैवल है, जिसमें बोर्ड नए अरेंजमेंट को फाइनल करने के लिए आईसीसी और संबंधित अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। माना जा रहा है कि आईसीसी ने जिस तरह जिम्‍बाब्‍वे टीम को स्‍पेशल रूट बनाकर स्‍वदेश रवाना किया है, उसी तरह से कैरेबियाई टीम की भी स्‍वदेश वापसी होगी।

