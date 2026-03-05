5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Iran-US Israel War: भारत में फंसी जिम्बाब्वे की टीम स्पेशल रूट से स्वदेश रवाना, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को वापसी का इंतजार

Iran-US Israel War: ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में कुछ समय के लिए एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। इस कारण टी20 वर्ल्‍ड खेलने आई कुछ टीमें भारत में फंस गई हैं। जारी अपडेट के अनुसार, जिम्‍बाब्‍वे स्‍पेशल रूट से स्‍वदेश रवाना हो गई हैं। वहीं, वेस्‍टइंडीज की टीम अभी भी भारत में ही है। जबकि पाकिस्‍तान की महिला टीम डरबन में फंसी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 05, 2026

Iran-US Israel War

जिम्‍बाब्‍वे की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Iran-US Israel War: जिम्बाब्वे का टी20 वर्ल्ड कप 2026 यादगार रहा। उन्होंने सुपर-8 में जगह बनाने से पहले ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया। सुपर-8 में अभियान खत्‍म होने के बाद जिम्‍बाब्‍वे टीम को घर लौटना था, लेकिन ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से दुनिया भर में ट्रैवल पर लगी पाबंदियों के चलते उन्हें भारत में इंतजार करना पड़ा। हालांकि अब उसे स्‍पेशल रूट से स्‍वदेश रवाना कर दिया गया है। वहीं, वेस्‍टइंडीज की टीम को वापसी का इंतजार है। जबकि साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई पाकिस्‍तान की महिला टीम इसी वजह से पिछले तीन दिन से डरबन में फंसी हुई है।

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने किया कन्फर्म

मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से फ्लाइट में रुकावट के कारण कुछ दिनों तक भारत में फंसे रहने के बाद सिकंदर रजा की कप्तानी वाली टीम हरारे के लिए रवाना हो गई है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने कन्फर्म किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टीम के ओरिजिनल रूट पर असर पड़ने के बाद उनके लिए दूसरे ट्रैवल प्लान का इंतजाम करने के लिए कदम उठाया है।

खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ अब बैच में घर वापस जा रहे हैं। कम फ्लाइट अवेलेबिलिटी और बदले हुए रूट की वजह से पूरी टीम एक साथ ट्रैवल नहीं करेगी। पहला ग्रुप बुधवार को भारत से निकला, जबकि बाकी सदस्यों के शुक्रवार दोपहर को निकलने की उम्मीद है। वहीं, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भी अभी भारत में है और उनके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है।

अदीस अबाबा रूट से वापसी

जिम्बाब्वे की वापसी के लिए अदीस अबाबा रूट का इस्तेमाल किया गया है। पहले ज़िम्बाब्वे की टीम को एमिरेट्स फ़्लाइट से नई दिल्ली से दुबई होते हुए हरारे जाना था। लेकिन, वेस्ट एशिया में एयरस्पेस में रुकावट की वजह से एयरलाइंस को कई सर्विस सस्पेंड करनी पड़ीं या उनका रूट बदलना पड़ा, जिससे टीम कुछ समय के लिए इंडिया में फंस गई।

एक मार्च को खेला आखिरी मैच

जिम्बाब्वे ने रविवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सुपर-8 स्टेज में साउथ अफ्रीका से पांच विकेट से हार के साथ अपना टी20 वर्ल्ड कप अभियान पूरा किया था। उनकी वापसी पहले सोमवार को होनी थी, लेकिन वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से बड़े पैमाने पर एयरस्पेस बंद हो गए, जिससे कई एयरलाइंस को अपनी सर्विस रोकनी पड़ीं।

तीन दिन से फंसी पाकिस्तानी महिला टीम

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टी20 और तीन वनडे मैच की सीरीज खेलने गई पाकिस्तान महिला टीम डरबन में फंसी हुई है। सीरीज खत्म होने के बाद उसे दुबई के रास्ते पाकिस्तान लौटना था। सोमवार का उनकी फ्लाइट थी। लेकिन, मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसल हो गईं और पाकिस्तान टीम अभी डरबन में ही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

05 Mar 2026 10:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Iran-US Israel War: भारत में फंसी जिम्बाब्वे की टीम स्पेशल रूट से स्वदेश रवाना, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को वापसी का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ी की शर्मनाक हरकत, महिला स्टाफ के साथ की बदतमीजी, मैनेजर को मांगनी पड़ी माफी

Pakistan player not play in The Hundred
क्रिकेट

टीम इंडिया पर तीखे हमले करने वाले मोहम्मद आमिर को मोहम्मद कैफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Mohammad Kaif on Mohammad Amir
क्रिकेट

वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला गया था भारत और इंग्लैंड का आखिरी टी20, संजू ने बनाए थे इतने रन, इंग्लिश टीम कभी नहीं भूल सकती वो मैच

IND vs ENG
क्रिकेट

यह एक बड़ा तमाचा… सेमीफाइनल में फिर चोक होने पर छलका साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम का दर्द

SA vs NZ
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: फिन एलन ने जड़ा टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक, तोड़ डाले कई रिकॉर्ड

NZ vs SA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.