Iran-US Israel War: भारत में फंसी जिम्बाब्वे की टीम स्पेशल रूट से स्वदेश रवाना, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को वापसी का इंतजार

Iran-US Israel War: जिम्बाब्वे का टी20 वर्ल्ड कप 2026 यादगार रहा। उन्होंने सुपर-8 में जगह बनाने से पहले ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया। सुपर-8 में अभियान खत्‍म होने के बाद जिम्‍बाब्‍वे टीम को घर लौटना था, लेकिन ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से दुनिया भर में ट्रैवल पर लगी पाबंदियों के चलते उन्हें भारत में इंतजार करना पड़ा। हालांकि अब उसे स्‍पेशल रूट से स्‍वदेश रवाना कर दिया गया है। वहीं, वेस्‍टइंडीज की टीम को वापसी का इंतजार है। जबकि साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई पाकिस्‍तान की महिला टीम इसी वजह से पिछले तीन दिन से डरबन में फंसी हुई है।