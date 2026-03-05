Iran-US Israel War: भारत में फंसी जिम्बाब्वे की टीम स्पेशल रूट से स्वदेश रवाना, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को वापसी का इंतजार

जिम्बाब्वे की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Iran-US Israel War: जिम्बाब्वे का टी20 वर्ल्ड कप 2026 यादगार रहा। उन्होंने सुपर-8 में जगह बनाने से पहले ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया। सुपर-8 में अभियान खत्म होने के बाद जिम्बाब्वे टीम को घर लौटना था, लेकिन ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से दुनिया भर में ट्रैवल पर लगी पाबंदियों के चलते उन्हें भारत में इंतजार करना पड़ा। हालांकि अब उसे स्पेशल रूट से स्वदेश रवाना कर दिया गया है। वहीं, वेस्टइंडीज की टीम को वापसी का इंतजार है। जबकि साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई पाकिस्तान की महिला टीम इसी वजह से पिछले तीन दिन से डरबन में फंसी हुई है।
मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से फ्लाइट में रुकावट के कारण कुछ दिनों तक भारत में फंसे रहने के बाद सिकंदर रजा की कप्तानी वाली टीम हरारे के लिए रवाना हो गई है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने कन्फर्म किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टीम के ओरिजिनल रूट पर असर पड़ने के बाद उनके लिए दूसरे ट्रैवल प्लान का इंतजाम करने के लिए कदम उठाया है।
खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ अब बैच में घर वापस जा रहे हैं। कम फ्लाइट अवेलेबिलिटी और बदले हुए रूट की वजह से पूरी टीम एक साथ ट्रैवल नहीं करेगी। पहला ग्रुप बुधवार को भारत से निकला, जबकि बाकी सदस्यों के शुक्रवार दोपहर को निकलने की उम्मीद है। वहीं, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भी अभी भारत में है और उनके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है।
जिम्बाब्वे की वापसी के लिए अदीस अबाबा रूट का इस्तेमाल किया गया है। पहले ज़िम्बाब्वे की टीम को एमिरेट्स फ़्लाइट से नई दिल्ली से दुबई होते हुए हरारे जाना था। लेकिन, वेस्ट एशिया में एयरस्पेस में रुकावट की वजह से एयरलाइंस को कई सर्विस सस्पेंड करनी पड़ीं या उनका रूट बदलना पड़ा, जिससे टीम कुछ समय के लिए इंडिया में फंस गई।
जिम्बाब्वे ने रविवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सुपर-8 स्टेज में साउथ अफ्रीका से पांच विकेट से हार के साथ अपना टी20 वर्ल्ड कप अभियान पूरा किया था। उनकी वापसी पहले सोमवार को होनी थी, लेकिन वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से बड़े पैमाने पर एयरस्पेस बंद हो गए, जिससे कई एयरलाइंस को अपनी सर्विस रोकनी पड़ीं।
दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टी20 और तीन वनडे मैच की सीरीज खेलने गई पाकिस्तान महिला टीम डरबन में फंसी हुई है। सीरीज खत्म होने के बाद उसे दुबई के रास्ते पाकिस्तान लौटना था। सोमवार का उनकी फ्लाइट थी। लेकिन, मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसल हो गईं और पाकिस्तान टीम अभी डरबन में ही है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप