सेमीफाइनल का ‘संग्राम’ शुरू, सूर्यकुमार यादव हार गए महत्वपूर्ण टॉस, देखें टीम इंडिया की प्लेइंग 11

दोनों टीमों का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में लगभग एक जैसा रहा है। दोनों टीमें अब तक सिर्फ एक-एक मैच ही हारी हैं। हालांकि जिन टीमों ने इन दोनों टीमों को हराया है, वे टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को हराया था, जो अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। वहीं वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया था और वेस्टइंडीज को भारतीय टीम ने ही हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।