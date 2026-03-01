अभिषेक शर्मा ने नहीं मानी संजू सैमसन की बात, टीम इंडिया को सेमीफाइनल में हुआ बड़ा नुकसान

Abhishek Sharma Flop Again: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की, लेकिन एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप रही। अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस टूर्नामेंट में स्पिन के खिलाफ वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन ने उसी ओवर में बड़ा शॉट खेलने से मना भी किया था। लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी बात नहीं मानी और लॉन्ग ऑन की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे।