T20 वर्ल्डकप में हार के बाद ACB का बड़ा एक्शन, राशिद खान से कप्तानी छीन इस तूफानी बल्लेबाज को दी कमान

अफगानिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को पहले राउंड में काफी परेशान किया था, लेकिन पहले ही मैच में न्यूजीलैंड से हारने की वजह से वह टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सकी। पहले राउंड में अफगानिस्तान सिर्फ दो ही मैच जीत पाई थी, जिसमें उन्होंने यूएई और कनाडा को हराया था। जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मुकाबले में उन्हें 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ग्रुप D में अफगानिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूएई और कनाडा के साथ रखी गई थी।