पूर्व दिग्गज ने याद दिलाई टीम इंडिया की दर्दनाक हार, सेमीफाइनल में जीत के लिए बताया एकमात्र तरीका

कार्तिक ने कहा कि जोफ्रा आर्चर एक ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी पिच पर भी बल्लेबाजों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगर आर्चर किसी फेज में हावी हो जाते हैं, तो इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी और भी तेज दिखती है। अगर भारत आर्चर को डिफेंड करने के लिए मजबूर करता है, तो बाद में आसानी हो जाती है। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने कुछ अच्छे स्पेल फेंके हैं, इसलिए आपको उन पर दबाव डालने के लिए सही योजना बनानी होगी। सैम कुरेन, जेमी ओवरटन और लियाम डॉसन के लिए भी रणनीति होनी चाहिए। भारत अगर अच्छे रन रेट से रन बनाएगा तो इंग्लैंड पर दबाव बढ़ेगा।