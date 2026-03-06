टी20 वर्ल्ड कप में 12 साल बाद बना खास संयोग, क्या टीम इंडिया बनेगी चैंपियन?

इन दोनों मौकों पर टीमें जब जब लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची तो चैंपियन बनीं। ऐसे में भारतीय टीम के साथ भी ऐसा संयोग बन रहा है। 2024 में भी भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी और अब 2026 में उनके पास इतिहास को दोहराने और इतिहास को बदलने का मौका है। क्योंकि आज तक कोई भी मेजबान टीम टी20 वर्ल्डकप का खिताब नहीं जीत पाई है। वहीं टी20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम आज तक न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाई है। आज तक कोई भी टीम 3 बार ट्रॉफी नहीं जीत पाई है।