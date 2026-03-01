T20 वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सांसे रोक देने वाले मुकाबले में इंग्लैंड को दी शिकस्त

IND vs ENG, Semifinal 2 Highlights: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। अब 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीम खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम आखिरी ओवर तक लड़ती रही, लेकिन लक्ष्य से 7 रन पीछे रह गई और भारत ने रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली।