मुझे चॉपर भेजकर बचा लो… ईरान-इजरायल अमेरिका युद्ध के बीच भारत में फंसी वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने लगाई मदद की गुहार

वेस्टइंडीज के खिलाड़ी आकिल होसेन। (फोटो सोर्स: IANS)
Akeal Hosein asked Ronaldo for help: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज का अभियान 1 मार्च को ही खत्म हो गया था, लेकिन टीम अभी तक भारत में ही फंसी हुई है। हेड कोच डैरेन सैमी के बाद अब स्पिनर अकील होसेन ने टीम के भारत से लौटने पर हो रही देरी को लेकर सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है। उन्होंने फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बचाने के लिए चॉपर भेजने को कहा है। ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध के चलते इंटरनेशनल ट्रैवल में रुकावट आई है, जिससे फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। वेस्ट एशिया के कई एयरपोर्ट पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है तो कुछ ने एयरस्पेस भी बंद कर दिया है।
टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म होने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को वेस्ट एशिया के हालात से जुड़ी कैंसिल हुई फ़्लाइट्स की वजह से घर वापस लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह डेवलपमेंट तब हुआ जब क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने गुरुवार को कहा कि वह टीम के लिए एक चार्टर फ्लाइट का इंतजाम करने पर काम कर रहा है, जो उन्हें 24 घंटे में घर पहुंचा सके।
होसेन ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, 'इस समय, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से चॉपर भेजकर मुझे बचाने के लिए कहूं, है ना?' अकील का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि पिछले छह दिन से वेस्टइंडीज की टीम भारत में फंसी हुई है।
बता दें कि वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने भी टीम के ट्रैवल प्लान के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से क्लैरिटी मांगी थी। इसके तुरंत बाद क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक बयान जारी कर कन्फर्म किया कि टीम की वापसी का इंतजाम करने की कोशिशें चल रही हैं।
बोर्ड ने कहा कि हमने आईसीसी अधिकारियों, टीम मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव और खिलाड़ियों के एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक हाई-लेवल कॉल के दौरान, यह कन्फर्म किया कि टीम के भारत से निकलने के लिए एक चार्टर फ्लाइट का इंतजाम किया जा रहा है। निकलने का समय फाइनल एयर ट्रैफिक अप्रूवल पर निर्भर करेगा। गवर्निंग बॉडी ने आगे कहा कि टीम सुरक्षित और ठीक है, क्योंकि इंतजाम अभी भी पूरे किए जा रहे हैं।
क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा कि भारत के खिलाफ अपने पिछले मैच के बाद से ही बोर्ड खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। हालांकि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं के कारण इंटरनेशनल एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों के कारण स्थिति जटिल और अस्थिर बनी हुई है, बोर्ड जनता को भरोसा दिलाता है कि टीम की कैरिबियन में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर सावधानी बरती जा रही है।
