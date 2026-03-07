मुझे चॉपर भेजकर बचा लो… ईरान-इजरायल अमेरिका युद्ध के बीच भारत में फंसी वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने लगाई मदद की गुहार

Akeal Hosein asked Ronaldo for help: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में वेस्टइंडीज का अभियान 1 मार्च को ही खत्‍म हो गया था, लेकिन टीम अभी तक भारत में ही फंसी हुई है। हेड कोच डैरेन सैमी के बाद अब स्पिनर अकील होसेन ने टीम के भारत से लौटने पर हो रही देरी को लेकर सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है। उन्‍होंने फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बचाने के लिए चॉपर भेजने को कहा है। ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध के चलते इंटरनेशनल ट्रैवल में रुकावट आई है, जिससे फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। वेस्ट एशिया के कई एयरपोर्ट पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है तो कुछ ने एयरस्‍पेस भी बंद कर दिया है।