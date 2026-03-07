7 मार्च 2026,

शनिवार

IND vs NZ Final: मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के नाम होंगे ये 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूरी दुनिया रह जाएगी दंग!

IND vs NZ Final: रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरते ही टीम इंडिया रचेगी इतिहास! जानें वो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भारत को बनाएंगे दुनिया की नंबर-1 टीम...

भारत

image

Anshika Verma

Mar 07, 2026

टीम इंडिया सेमीफाइनल की जीत का जश्न मानते हुए (photo - instgram/@indiancricketteam)

IND vs NZ Final, T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार, 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है। जैसे ही टीम इंडिया इस मैच के लिए मैदान पर कदम रखेगी, उसके नाम 2 ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे।

IND vs NZ: T20 World Cup Final 2026

भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर यहां तक का सफर तय किया है। उस मैच में भारत ने 253 रन बनाए थे और मात्र 7 रनों से रोमांचक जीत हासिल की। वहीं, न्यूजीलैंड भी शानदार फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका के 170 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 12.5 ओवर में ही न्यूजीलैंड ने खत्म कर दिया था। ऐसे में फाइनल की जंग जबरदस्त होने वाली है।

रिकॉर्ड 1: लगातार चौथा ICC फाइनल खेलने वाली पहली टीम

टीम इंडिया क्रिकेट इतिहास की पहली ऐसी टीम बन जाएगी जिसने लगातार 4 बार आईसीसी लिमिटेड ओवर (सफेद गेंद) टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। भारत का यह सुनहरा सफर कुछ इस तरह रहा है …

सालटूर्नामेंट (ICC Event)फॉर्मेट
2023वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup)50 ओवर
2024टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup)20 ओवर
2025चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy)50 ओवर
2026टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup)20 ओवर

इससे पहले वेस्टइंडीज (1975-1983) और खुद भारत (2000-2003) लगातार 3 बार फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन 4 का आंकड़ा छूने वाली भारत पहली टीम होगी।

रिकॉर्ड 2: टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल

भारत चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उतरने जा रहा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत 2007, 2014 और 2024 में फाइनल खेल चुका है। अब तक इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका ने 3-3 बार फाइनल खेला है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही भारत इन सबको पीछे छोड़कर 4 फाइनल के साथ नंबर-1 बन जाएगा।

टीमकितनी बार फाइनलसाल (जब फाइनल खेला)
भारत (India)42007, 2014, 2024, 2026
इंग्लैंड (England)32010, 2016, 2022
पाकिस्तान (Pakistan)32007, 2009, 2022
श्रीलंका (Sri Lanka)32009, 2012, 2014

