IND vs NZ Final: मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के नाम होंगे ये 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूरी दुनिया रह जाएगी दंग!

टीम इंडिया सेमीफाइनल की जीत का जश्न मानते हुए (photo - instgram/@indiancricketteam)
IND vs NZ Final, T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार, 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है। जैसे ही टीम इंडिया इस मैच के लिए मैदान पर कदम रखेगी, उसके नाम 2 ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे।
भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर यहां तक का सफर तय किया है। उस मैच में भारत ने 253 रन बनाए थे और मात्र 7 रनों से रोमांचक जीत हासिल की। वहीं, न्यूजीलैंड भी शानदार फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका के 170 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 12.5 ओवर में ही न्यूजीलैंड ने खत्म कर दिया था। ऐसे में फाइनल की जंग जबरदस्त होने वाली है।
टीम इंडिया क्रिकेट इतिहास की पहली ऐसी टीम बन जाएगी जिसने लगातार 4 बार आईसीसी लिमिटेड ओवर (सफेद गेंद) टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। भारत का यह सुनहरा सफर कुछ इस तरह रहा है …
|साल
|टूर्नामेंट (ICC Event)
|फॉर्मेट
|2023
|वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup)
|50 ओवर
|2024
|टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup)
|20 ओवर
|2025
|चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy)
|50 ओवर
|2026
|टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup)
|20 ओवर
भारत चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उतरने जा रहा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत 2007, 2014 और 2024 में फाइनल खेल चुका है। अब तक इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका ने 3-3 बार फाइनल खेला है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही भारत इन सबको पीछे छोड़कर 4 फाइनल के साथ नंबर-1 बन जाएगा।
|टीम
|कितनी बार फाइनल
|साल (जब फाइनल खेला)
|भारत (India)
|4
|2007, 2014, 2024, 2026
|इंग्लैंड (England)
|3
|2010, 2016, 2022
|पाकिस्तान (Pakistan)
|3
|2007, 2009, 2022
|श्रीलंका (Sri Lanka)
|3
|2009, 2012, 2014
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप