IND vs NZ Final: मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के नाम होंगे ये 2 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूरी दुनिया रह जाएगी दंग!

भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर यहां तक का सफर तय किया है। उस मैच में भारत ने 253 रन बनाए थे और मात्र 7 रनों से रोमांचक जीत हासिल की। वहीं, न्यूजीलैंड भी शानदार फॉर्म में है। साउथ अफ्रीका के 170 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 12.5 ओवर में ही न्यूजीलैंड ने खत्म कर दिया था। ऐसे में फाइनल की जंग जबरदस्त होने वाली है।