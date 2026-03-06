अहमदाबाद का रिकॉर्ड देख अटक जाएंगी न्यूजीलैंड की सांसें, लेकिन टीम इंडिया को डराते हैं ये आंकड़े

T20 World Cup 2026 Final, IND vs NZ Final: इंग्लैंड को सेमीफाइनल में धूल चटाने के बाद अब टीम इंडिया ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। खिताबी मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इस मैदान को लेकर भारतीय फैंस की यादें थोड़ी मिली-जुली हैं, क्योंकि यहीं 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हमें हार मिली थी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े…