नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहम्मद आमिर को सरेआम कहा ढोंगी बाबा, गलत भविष्यवाणी पर जमकर सुनाई खरी-खोटी, देखें वीडियो

सिद्धू ने अपने वीडियो में तंज कसते हुए कहा, 'हमारे आसपास के लोगों को झूठी भविष्यवाणियां करने की बहुत आदत है। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। फिर भी ये लोग खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा समझते हैं। सच तो ये है कि ऐसे लोग सिर्फ ढोंगी बाबा हैं।' सिद्धू ने आगे कहा कि पहले इन्होंने कहा था भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा, फिर कहा वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका आगे जाएंगे। लेकिन जैसे ही संजू सैमसन ने वापसी की, ये दोनों टीमें बाहर हो गईं। और आज आमिर कह रहे थे कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन इंग्लैंड भी हारकर बाहर हो गया। फिर अंत में कहा, 'थोथा चना बाजे घना।'