Kandla Port Development: गुजरात में होने वाला है 2 लाख करोड़ का महा-निवेश! कांडला पोर्ट की तस्वीर बदलने का मास्टरप्लान तैयार

पोर्ट क्षेत्र में मेगा शिपबिल्डिंग और शिप रिपेयर सुविधा विकसित करने की योजना भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए कुछ क्षेत्रों को खाली कराया गया है। सरकार का लक्ष्य बड़े समुद्री जहाजों, तेल टैंकरों और कंटेनर वेसल्स का निर्माण और रखरखाव देश में ही करना है। इस परियोजना को लेकर कोरियाई कंपनियों के साथ बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि फिलहाल भारत में वीएलसीसी जैसे बड़े जहाज बनाना विदेशों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत महंगा पड़ रहा है, जिसे कम करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।