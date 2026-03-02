2 मार्च 2026,

सोमवार

कारोबार

Pakistan Stock Market Crash: पाकिस्तानी शेयर बाजार में मचा कोहराम! इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, 10% टूटा, जानें वजह

Pakistan Stock Market Crash: पाकिस्तान के शेयर बाजार में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके चलते बाजार में 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 02, 2026

Pakistan Stock Market Crash

पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है। (PC: AI)

Pakistan Stock Market Crash: पाकिस्तान के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक KSE-30 में सोमवार, 2 मार्च को बाजार खुलते ही 9.6% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद बढ़े तनाव के कारण यह गिरावट आई। हालात इतने गंभीर हो गए कि बाजार में 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ बढ़ते तनाव ने भी पाकिस्तान के शेयर बाजार पर अतिरिक्त दबाव डाला है।

इंट्राडे कारोबार के दौरान KSE-30 इंडेक्स करीब 5,000 अंक या 9.6% टूटकर 46,351.64 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पाकिस्तान के शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है।

ट्रेडिंग दोबारा शुरू होने के बाद भी इंडेक्स 9.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। हालांकि, आज की गिरावट के बावजूद, पाकिस्तान का शेयर बाजार इस साल अब भी लगभग 32% ऊपर बना हुआ है।

क्यों गिरा पाकिस्तानी शेयर बाजार?

पाकिस्तान के शेयर बाजार में तेज गिरावट की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का संघर्ष और अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव है। देशभर में प्रो-ईरान प्रदर्शन भी देखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार को कराची स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास (US Consulate) के गेट पर प्रदर्शनकारियों द्वारा धावा बोलने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ झड़प में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। कराची स्थित ब्रोकरेज फर्म अरिफ हबीब के इंटरनेशनल इक्विटी सेल्स प्रमुख बिलाल खान ने रॉयटर्स से कहा, “मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और देशभर में प्रो-ईरान प्रदर्शनों ने बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया है।”

अफगानिस्तान के साथ ‘ओपन वॉर’

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात और बिगड़ गए हैं। दोनों देशों ने सीमा पार हमले किए हैं, जो अफगान राजधानी तक पहुंचे और सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात ‘गजाब लिल हक’ नाम से ऑपरेशन शुरू किया, जो 2,600 किलोमीटर लंबी सीमा पर अफगान तालिबान द्वारा 53 स्थानों पर किए गए हमलों के जवाब में था। पाकिस्तान ने हवाई हमलों के जरिए देश के अंदर गहरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।

वैश्विक बाजारों में भी गिरावट

वैश्विक बाजारों में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है। एशियाई शेयर बाजार करीब 1.3% गिरे हुए हैं। अमेरिकी इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स 0.6% नीचे हैं। भारत में भी शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बीएसई सेंसेक्स 1048 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 312 अंक गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी गिरावट है। EURO STOXX 50 फ्यूचर्स 1.3% गिरे हुए हैं। DAX फ्यूचर्स 1.4% नीचे हैं। वहीं, FTSE फ्यूचर्स 0.6% गिरे हुए हैं।

Published on:

02 Mar 2026 04:41 pm

Pakistan Stock Market Crash: पाकिस्तानी शेयर बाजार में मचा कोहराम! इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, 10% टूटा, जानें वजह

