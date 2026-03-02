Pakistan Stock Market Crash: पाकिस्तानी शेयर बाजार में मचा कोहराम! इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, 10% टूटा, जानें वजह

पाकिस्तान के शेयर बाजार में तेज गिरावट की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का संघर्ष और अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव है। देशभर में प्रो-ईरान प्रदर्शन भी देखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार को कराची स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास (US Consulate) के गेट पर प्रदर्शनकारियों द्वारा धावा बोलने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ झड़प में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। कराची स्थित ब्रोकरेज फर्म अरिफ हबीब के इंटरनेशनल इक्विटी सेल्स प्रमुख बिलाल खान ने रॉयटर्स से कहा, “मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और देशभर में प्रो-ईरान प्रदर्शनों ने बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया है।”