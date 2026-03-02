Share Market Holiday: शेयर बाजार में कब होगी होली की छुट्टी? MCX पर कब नहीं होगा कारोबार, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Share Market Holiday: इस बार होली और धुलंडी की तारीख को लेकर लोगों में काफी असमंजस की स्थिति है। ऐसे में लोग यह भी जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार में होली की छुट्टी कब रहेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार, शेयर बाजार मंगलवार, 3 मार्च 2026 को बंद रहेंगे। इस दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या सेटलमेंट कार्य नहीं होगा। दोनों एक्सचेंजों पर नियमित कारोबार बुधवार, 4 मार्च 2026 से फिर शुरू होगा।