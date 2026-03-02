2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market Today: अमेरिका-ईरान युद्ध से शेयर बाजार में कोहराम, 2700 अंक गिरकर खुला सेंसेक्स, ऑटो और रियल एस्टेट स्टॉक्स धड़ाम

Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट में जबरदस्त युद्ध की स्थिति के चलते निवेशक डरे हुए हैं और बिकवाली कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 02, 2026

Share Market Today

शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट है। (PC: AI)

Share Market Today: अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध का सीधा असर आज शेयर बाजार पर देखा जा रहा है। मार्केट भारी गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 2744 अंक की जबरदस्त गिरावट के साथ खुला। हालांकि, शुरुआती कारोबार में कुछ रिकवरी दिखी। सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर सेंसेक्स 1.17 फीसदी या 949 अंक गिरकर 80,384 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.99 फीसदी या 250 अंक की गिरावट के साथ 24,929 पर ट्रेड करता दिखा।

खबर अपडेट हो रही है...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Mar 2026 09:48 am

Published on:

02 Mar 2026 09:43 am

Hindi News / Business / Share Market Today: अमेरिका-ईरान युद्ध से शेयर बाजार में कोहराम, 2700 अंक गिरकर खुला सेंसेक्स, ऑटो और रियल एस्टेट स्टॉक्स धड़ाम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Real Estate News: बिना प्लानिंग के लिया होम लोन तो कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Real Estate News
कारोबार

Israel Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहा तो भी भारत में नहीं आएगा तेल संकट, देश की रिफाइनरीज निकाल रहीं यह तोड़

strait of hormuz
कारोबार

Bank Holiday in March 2026: नवरात्र, ईद, होली, रामनवमी… इस महीने अलग-अलग हिस्सों में कुल 18 दिन बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday in March 2026
कारोबार

Rules Change from 1 March: LPG सिलेंडर से लेकर ट्रेन टिकट, सिम और वाट्सएप तक… आज से बदल गए हैं ये नियम

Rules Change from 1 March
कारोबार

Gold Price Outlook: ईरान-इजराइल युद्ध से सस्ता हो जाएगा सोना या आएगा तेज उछाल? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Israel Iran War Gold Price Outlook
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.