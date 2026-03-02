Share Market Today: अमेरिका-ईरान युद्ध से शेयर बाजार में कोहराम, 2700 अंक गिरकर खुला सेंसेक्स, ऑटो और रियल एस्टेट स्टॉक्स धड़ाम

Share Market Today: अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ युद्ध का सीधा असर आज शेयर बाजार पर देखा जा रहा है। मार्केट भारी गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 2744 अंक की जबरदस्त गिरावट के साथ खुला। हालांकि, शुरुआती कारोबार में कुछ रिकवरी दिखी। सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर सेंसेक्स 1.17 फीसदी या 949 अंक गिरकर 80,384 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.99 फीसदी या 250 अंक की गिरावट के साथ 24,929 पर ट्रेड करता दिखा।