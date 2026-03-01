Rules Change from 1 March: LPG सिलेंडर से लेकर ट्रेन टिकट, सिम और वाट्सएप तक… आज से बदल गए हैं ये नियम

होली से पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। यह सिलेंडर हलवाइयों के काम आता है। रेस्टोरेंट, होटल, शादी-पार्टी में यही गैस सिलेंडर यूज होता है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक मार्च से इस सिलेंडर की कीमत में 31 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। इससे दिल्ली में अब यह सिलेंडर 1768.50 रुपये में मिल रहा है। यह लगातार तीसरा महीना है, जब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। फरवरी में यह सिलेंडर 49 रुपये और जनवरी में 111 रुपये महंगा हुआ था। इस तरह तीन महीने में इस सिलेंडर की कीमत 188 रुपये बढ़ गई है। हालांकि, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।