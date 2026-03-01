Real Estate News: बिना प्लानिंग के लिया होम लोन तो कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

बेसिक होम लोन के सीईओ और सह-संस्थापक अतुल मोंगा के मुताबिक, लोन की अवधि (टेन्योर) का चयन बहुत अहम होता है। कम अवधि का लोन लेने पर कुल ब्याज कम देना पड़ता है, लेकिन मासिक ईएमआई ज्यादा होती है। लंबी अवधि का लोन लेने पर ईएमआई कम हो जाती है, लेकिन कुल ब्याज का भुगतान अधिक करना पड़ता है। इसलिए लोन अवधि तय करते समय अपनी मौजूदा आय, खर्च और भविष्य में आय बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए।