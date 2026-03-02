2 मार्च 2026,

सोमवार

कारोबार

Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में युद्ध से सोने में लग गई आग, चांदी के भाव भी सातवें आसमान पर, देखिए कीमतें

Gold Rate Today: अमेरिका और ईरान का युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है। इससे निवेशक जोखिम वाले एसेट्स में बिकवाली कर रहे हैं और सोने जैसे सेफ हैवन एसेट्स खरीद रहे हैं।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 02, 2026

Gold Rate Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है और वे जोखिम वाले एसेट्स से पैसा निकालकर सोने जैसे सेफ हैवन एसेट्स में निवेश कर रहे हैं। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर दिख रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 3.02 फीसदी या 4,896 रुपये की बढ़त के साथ 1,67,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी में जबरदस्त उछाल

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का घरेलू वायदा भाव 2.97 फीसदी या 8,406 रुपये की बढ़त के साथ 2,91,050 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी आज बड़ी तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 2.47 फीसदी या 129 डॉलर की बढ़त के साथ 5,377 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 1.55 फीसदी या 81.81 डॉलर की बढ़त के साथ 5,362 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 1.29 डॉलर की बढ़त के साथ 94.59 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.29 फीसदी या 0.28 डॉलर की बढ़त के साथ 94.06 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

क्यों बढ़ रहे सोने-चांदी के भाव

जब भी दुनिया में कोई अस्थिरता आती है, युद्ध होते हैं, भू-राजनीतिक संकट पैदा होता है या वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, तो निवेशकों में बाजारों में जोखिम से बचने यानी रिस्क ऑफ सेंटीमेंट बढ़ जाता है। ऐसे में निवेशक पारंपरिक सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ रुख करते हैं। सोना सबसे अच्छा सेफ हैवन एसेट है। ऐसे में निवेशक इस समय रिस्क वाले निवेश को बेचकर सोना खरीद रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Published on:

