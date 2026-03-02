Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में युद्ध से सोने में लग गई आग, चांदी के भाव भी सातवें आसमान पर, देखिए कीमतें

Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है और वे जोखिम वाले एसेट्स से पैसा निकालकर सोने जैसे सेफ हैवन एसेट्स में निवेश कर रहे हैं। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर दिख रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 3.02 फीसदी या 4,896 रुपये की बढ़त के साथ 1,67,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।