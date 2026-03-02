Defence Stocks: सेंसेक्स 1500 पॉइंट डाउन, हर तरफ बिकवाली, फिर भी 14% तक चढ़ गए इस सेक्टर के शेयर

हाल ही में इजराइल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत और इजराइल रक्षा क्षेत्र में संयुक्त विकास, उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण को आगे बढ़ाएंगे। दौरे के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देश रक्षा उपकरणों के सह-विकास और निर्माण में सहयोग करेंगे, ताकि रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने, यूपीआई डिजिटल भुगतान ढांचे के तहत सहयोग बढ़ाने, अंतरिक्ष परियोजनाओं और उभरती तकनीकों में साझेदारी करने पर भी सहमति जताई।