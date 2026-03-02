Share Market Crash: जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, निवेशकों के 6.5 लाख करोड़ डूबे, जानिए मार्केट का हाल

सिर्फ दो सूचकांकों को छोड़कर सभी सूचकांक आज लाल निशान पर बंद हुए हैं। निफ्टी ऑटो में 2.20 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.08 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.82 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.84 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.61 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.15 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.91 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.76 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 2.15 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.69 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी मेटल में 0.24 फीसदी और निफ्टी फार्मा में 0.02 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।