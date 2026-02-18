Seasonal Weather Health Effects: सुबह ठंड, दोपहर गर्म! डॉक्टर से जानिए आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा ये मौसम?

ठंडी सुबह और कम नमी (humidity) नाक और गले को सूखा बना देती है। जब सांस की नली सूख जाती है तो उसका प्राकृतिक बचाव कम हो जाता है। ऐसे में वायरस और बैक्टीरिया आसानी से शरीर में घुस जाते हैं। इस दौरान नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, लगातार खांसी, हल्का बुखार कुछ लोगों में ब्रोंकाइटिस की समस्याएं होा आम हैं। कई बार खांसी लंबे समय तक रहती है। इसलिए डॉक्टर बिना सलाह दवा या एंटीबायोटिक लेने से मना करते हैं।