18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Seasonal Weather Health Effects: सुबह ठंड, दोपहर गर्म! डॉक्टर से जानिए आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा ये मौसम?

Seasonal Weather Health Effects: ठंडी सुबह और गर्म दोपहर से इम्युनिटी, ब्लड प्रेशर और सांस की समस्याएं बढ़ सकती हैं। जानिए डॉक्टर क्या कहते हैं और कैसे रखें खुद को सुरक्षित।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 18, 2026

Seasonal Weather Health Effects

Seasonal Weather Health Effects (photo- gemini ai)

Seasonal Weather Health Effects: क्या आपने नोटिस किया है कि सुबह स्वेटर पहनकर निकलते हैं, लेकिन दोपहर तक गर्मी लगने लगती है? मौसम का ऐसा बदलता मिजाज सीजन बदलने के समय आम बात है। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह बदलाव शरीर पर असर डाल सकता है।

विशेषज्ञ Dr Leeni Mehta बताती हैं कि अचानक तापमान बदलने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। हमारा शरीर हमेशा अंदर का तापमान स्थिर रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब सुबह ठंड और दोपहर गर्म हो, तो शरीर को बार-बार एडजस्ट करना पड़ता है। इससे इम्युनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है और थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है।

सर्दी-खांसी और गले की समस्या क्यों बढ़ती है?

ठंडी सुबह और कम नमी (humidity) नाक और गले को सूखा बना देती है। जब सांस की नली सूख जाती है तो उसका प्राकृतिक बचाव कम हो जाता है। ऐसे में वायरस और बैक्टीरिया आसानी से शरीर में घुस जाते हैं। इस दौरान नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, लगातार खांसी, हल्का बुखार कुछ लोगों में ब्रोंकाइटिस की समस्याएं होा आम हैं। कई बार खांसी लंबे समय तक रहती है। इसलिए डॉक्टर बिना सलाह दवा या एंटीबायोटिक लेने से मना करते हैं।

ब्लड प्रेशर और दिल पर भी असर

मौसम का अचानक बदलना सिर्फ गले और फेफड़ों को ही नहीं, दिल और ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित कर सकता है। ठंड में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं गर्मी में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है। यह उतार-चढ़ाव खासकर इन लोगों के लिए जोखिम भरा है। डायबिटीज मरीज, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग, दिल के मरीज, अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो सकती है।

दोपहर की गर्मी से हीट एग्जॉशन का खतरा

सीजन बदलते समय दोपहर की गर्मी तेज हो सकती है। अगर शरीर सही से ठंडा नहीं हो पाता तो हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। इसके शरीर का तापमान बढ़ना, ज्यादा पसीना, कमजोरी और चक्कर, सिर दर्द, उल्टी या मितली के लक्षण हो सकते हैं। अगर बुखार कई दिनों तक बना रहे तो इसे नजरअंदाज न करें।

खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

कुछ आसान आदतें अपनाकर आप इस मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं:

  • दिनभर पर्याप्त पानी पिएं
  • फल-सब्जियां और संतुलित आहार लें
  • लेयर में कपड़े पहनें
  • दोपहर की तेज गर्मी से बचें
  • बिना डॉक्टर सलाह दवा न लें

ये भी पढ़ें

‘सर्दी-खांसी’ और ‘गले में खराश’ से परेशान हैं तो अपनाएं ये 5 उपाय
भोपाल
(सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Feb 2026 04:51 pm

Hindi News / Health / Seasonal Weather Health Effects: सुबह ठंड, दोपहर गर्म! डॉक्टर से जानिए आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा ये मौसम?

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Hello Doctor: बार-बार सिरदर्द, चक्कर, झटके और सुन्नपन, क्या ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी के संकेत हैं?

Brain health symptoms
स्वास्थ्य

Vaginoplasty Anaya Bangar : अनाया बांगर मार्च में कराएंगी वैजिनोप्लास्टी, डॉक्टर से जानिए खर्च और प्रक्रिया

Vaginoplasty, Anaya Bangar, Vaginoplasty In Thailand, plastic surgeon Explain Vaginoplasty,
स्वास्थ्य

Chikungunya Symptoms: चिकनगुनिया से जूझ रहीं Kiran Rao, जानिए लक्षण, जोड़ों पर असर और बचाव के जरूरी उपाय

Chikungunya Symptoms
स्वास्थ्य

Silent Infections in Pregnancy : प्रेगनेंसी में अजन्मे बच्चे के ब्रेन, हार्ट पर चुपचाप हमला करते हैं ये वायरस, नहीं दिखते कोई लक्षण

Silent Infections in Pregnancy, Infections in Pregnancy, Danger Infections in Pregnancy, Cytomegalovirus,
स्वास्थ्य

Energy Drinks Side effects: एनर्जी ड्रिंक से बढ़ रहा स्ट्रेस और किडनी डैमेज का खतरा? डॉक्टर ने दी चेतावनी

Energy Drinks Side effects
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.