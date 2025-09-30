‘सर्दी-खांसी’ और ‘गले में खराश’ से परेशान हैं तो अपनाएं ये 5 उपाय

सितंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान में उतार-चढ़ाव के चलते मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड के कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि यही कारण है कि वायरल के बाद अब श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां बढ़ी हैं। मौसम बदलते समय खुद का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बार-बार ठंडा-गर्म पानी पीने से बचना चाहिए और बाहर की तली-भुनी चीजों का सेवन कम करना चाहिए।