दिग्विजय सिंह को बीजेपी से मिला बड़ा ऑफर

बता दें कि दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की एक फोटो पोस्ट की थी। उस फोटो में लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए थे जबकि नरेन्द्र मोदी एक कार्यकर्ता के तौर पर नीचे फर्श पर बैठे दिख रहे थे। इस फोटो के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा था- भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और मैं इस पार्टी का अनुशासन के मामले में सम्मान करता हूं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। उनकी इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और चर्चाएं यहां तक पहुंच गई हैं कि क्या दिग्विजय सिंह पार्टी बदलने वाले हैं?