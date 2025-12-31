एमपी के दो अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी, 40 अधिकारियों को किया इधर से उधर

IAS Caralyn Khongwar- साल के अंतिम दिनों में देश के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन का क्रम लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार ने 40 वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है। इसमें मध्यप्रदेश केडर के अ​फसर भी शामिल हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे प्रदेश के दो अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। MP की IAS केरालिन खोंगवार और आईएफएस असित गोपाल को नए दायित्व सौंपे गए हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में आदेश जारी किए। अधिकारियों की जिम्मेदारियों में यह बदलाव केंद्रीय नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) की स्वीकृति के बाद किया गया है।