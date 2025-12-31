एमपी के दो अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी, 40 अधिकारियों को किया इधर से उधर

Caralyn Khongwar Deshmukh
IAS Caralyn Khongwar- साल के अंतिम दिनों में देश के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन का क्रम लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार ने 40 वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है। इसमें मध्यप्रदेश केडर के अफसर भी शामिल हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे प्रदेश के दो अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। MP की IAS केरालिन खोंगवार और आईएफएस असित गोपाल को नए दायित्व सौंपे गए हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में आदेश जारी किए। अधिकारियों की जिम्मेदारियों में यह बदलाव केंद्रीय नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) की स्वीकृति के बाद किया गया है।
केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए मध्यप्रदेश के अधिकारियों अहम दायित्व सौंपे गए हैं। इनमें एक आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी शामिल हैं। इन दोनों अधिकारियों के नाम उन 40 अधिकारियों की सूची में हैं जिनकी जिम्मेदारियां परिवर्तित की गई हैं।
एमपी कैडर की आईएएस अधिकारी केरालिन खोंगवार देशमुख को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री बनाया गया है। 1996 बैच की ये अफसर अभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री हैं।
इसी तरह मध्यप्रदेश के IFS अधिकारी असित गोपाल को पदोन्नत किया गया है। उन्हें टेक्सटाइल मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री और फाइनेंशियल एडवाइजर से स्पेशल सेक्रेट्री और फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया गया है। 1990 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी असित गोपाल की नई पदस्थापना केंद्रीय नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद की गई है।
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार एक-दो दिनों में कई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के दायित्व बदल सकती है। इनमें मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ अफसर भी प्रभावित होंगे।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग