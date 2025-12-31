31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के दो अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी, 40 अधिकारियों को किया इधर से उधर

IAS Caralyn Khongwar- MP की IAS केरालिन खोंगवार और आईएफएस असित गोपाल को बड़ी जिम्मेदारी दी

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 31, 2025

IAS Keralin Khongwar Deshmukh appointed Additional Secretary in Women and Child Development

Caralyn Khongwar Deshmukh

IAS Caralyn Khongwar- साल के अंतिम दिनों में देश के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन का क्रम लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार ने 40 वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया है। इसमें मध्यप्रदेश केडर के अ​फसर भी शामिल हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे प्रदेश के दो अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। MP की IAS केरालिन खोंगवार और आईएफएस असित गोपाल को नए दायित्व सौंपे गए हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में आदेश जारी किए। अधिकारियों की जिम्मेदारियों में यह बदलाव केंद्रीय नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) की स्वीकृति के बाद किया गया है।

केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए मध्यप्रदेश के अधिकारियों अहम दायित्व सौंपे गए हैं। इनमें एक आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी शामिल हैं। इन दोनों अधिकारियों के नाम उन 40 अधिकारियों की सूची में हैं जिनकी जिम्मेदारियां परिवर्तित की गई हैं।

केरालिन खोंगवार को महिला बाल विकास में एडिशनल सेक्रेट्री बनाया

एमपी कैडर की आईएएस अधिकारी केरालिन खोंगवार देशमुख को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री बनाया गया है। 1996 बैच की ये अफसर अभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री हैं।

मध्यप्रदेश के IFS अधिकारी असित गोपाल को पदोन्नत किया

इसी तरह मध्यप्रदेश के IFS अधिकारी असित गोपाल को पदोन्नत किया गया है। उन्हें टेक्सटाइल मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री और फाइनेंशियल एडवाइजर से स्पेशल सेक्रेट्री और फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया गया है। 1990 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी असित गोपाल की नई पदस्थापना केंद्रीय नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद की गई है।

सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार एक-दो दिनों में कई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के दायित्व बदल सकती है। इनमें मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ अफसर भी प्रभावित होंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 05:36 pm

Published on:

31 Dec 2025 05:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के दो अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी, 40 अधिकारियों को किया इधर से उधर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Breaking- एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, कई अधिकारियों को किया इधर से उधर

IAS TRANSFER
भोपाल

ब्रा-पेंटी पहनकर सोता था चैन की नींद, अजीब शौक ने उड़ाए होश

bhopal ladies undergarments chor
भोपाल

एमपी में बुकिंग के नाम पर टूरिस्टों से धोखाधड़ी, सरकार ने भी चेताया

Fraud with tourists in the name of booking in Tiger Reserves in MP
भोपाल

दिग्विजय सिंह को बीजेपी से मिला बड़ा ऑफर

DIGVIJAY SINGH
भोपाल

लाड़ली बहना योजना के बाद, ‘लाड़ला भांजा योजना’ ला रहे शिवराज! CM की जमकर की तारीफ

Ladla Bhanja Yojana Shivraj Singh Chouhan Statement
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.