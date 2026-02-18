Energy Drinks Side effects: एनर्जी ड्रिंक से बढ़ रहा स्ट्रेस और किडनी डैमेज का खतरा? डॉक्टर ने दी चेतावनी

ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक में बहुत ज्यादा कैफीन, शुगर और स्टिमुलेंट्स जैसे टॉरिन और गुआराना होते हैं। ये चीजें आपको कुछ समय के लिए एक्टिव और अलर्ट तो बना देती हैं, लेकिन शरीर में स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ा देती हैं। विशेषज्ञ Dr. Bhanu Mishra बताते हैं कि ज्यादा कैफीन लेने से शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। इससे घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना, नींद की समस्या और बेचैनी हो सकती है। मजेदार बात यह है कि लोग थकान और स्ट्रेस कम करने के लिए एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, लेकिन ज्यादा पीने से वही समस्याएं और बढ़ जाती हैं। धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है और शरीर उस पर निर्भर होने लगता है।