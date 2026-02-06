Kidney Disease: चुपचाप खराब हो रही है आपकी किडनी! जानिए रिपोर्ट में भी क्यों पकड़ में नहीं आती ये बीमारी?

रिसर्चर्स ने उम्र के हिसाब से eGFR समझने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर और चार्ट भी बनाए हैं। लेकिन स्टडी में यह भी सामने आया कि कई ऐसे मरीज जिनका eGFR 60 से ऊपर था, उन्हें आगे का जरूरी यूरिन टेस्ट (एल्ब्यूमिन टेस्ट) ही नहीं कराया गया। अगर आपकी किडनी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू आपकी उम्र के हिसाब से कम है, तो डॉक्टर से दोबारा बात करना समझदारी है। सही समय पर जांच, खानपान में बदलाव और लाइफस्टाइल सुधार से गंभीर किडनी बीमारी को रोका जा सकता है।